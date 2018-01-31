流感、腹瀉高燒 雙破13.5萬人次

2018年01月31日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

國內上周流感、腹瀉就診人次雙雙衝破13.5萬人次，其中流感疫苗猜錯病毒株使得B型流感肆虐，創下本流行季單周最多人就診紀錄，而且打過疫苗的105歲人瑞得不到保護、成為最高齡死亡病例，也有1名出生6個月新生兒成了最年輕的重症患者。

疾管署昨天公布國內上周（1月21日至1月27日）類流感門急診共計13萬5259人次，較前一周小幅上升4％，新增49例流感併發重症病例，其中42例未接種流感疫苗；另有新增9例流感死亡個案（8例B型、1例H1N1），8例有慢性病史、8例未接種本季流感疫苗。

在重症病例有1位出生6個月男童，因為尚未符合疫苗施打年齡，不幸感染B型流感，成為本流行季最年輕重症病例。疾管署防疫醫生林詠青表示，家中如有小嬰兒的民眾要注意，周遭的家人都要接種疫苗，並要勤洗手、做好個人衛生習慣。

上周新增9例死亡病例唯一有施打流感疫苗的105歲人瑞，仍因流感併發肺炎而去世，成為本流行季最高齡死亡病例，患者住在台灣中部的安養中心，本身有心血管與腎臟慢性病史，但因流感疫苗猜錯病毒株，主要防範A型H3N2而他卻感染B型流感，疫苗達不到有效防護而死亡。

目前重症與死亡病例約有8成感染B型流感，疾管署估計上周疫情應是本流行季最高峰，本周放寒假，疫情可望下降，但正逢寒流來襲，後續發展還要觀察。

(中國時報)