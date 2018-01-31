爭取陸商機 貿協拓銷3部曲

2018年01月31日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

雖然兩岸關係冰冷，貿協在大陸名品展遭對岸漠視，但是貿協董事長黃志芳昨在開年記者會上強調，不會放棄大陸市場，因此不會裁撤大陸現有10據點，甚且還可能開新據點。另外針對大陸跨境電商等新經濟型態，今年規畫「拓銷三部曲」，帶領業者爭取對岸新經濟通路商機。

跟緊對岸新經濟通路

黃志芳宣示，今年貿協工作是「深耕新南向、放眼全世界、前進中東、經營中國大陸」。雖然協會辦的活動在對岸被官方冷處理，但他強調，台灣去年對中國大陸出口1302億美元，創下歷史新高，成長16.8%，中國大陸仍是台灣出口的重要市場，不會放棄。因此在大陸10個據點不但不會裁撤，還會還更會進一步深入到二、三線城市，有需要也會開拓新的據點。

所謂中國大陸新型態經濟，主要包括跨境電商、無人商店、線上線下整合等，黃志芳說，貿協針對新型態通路商機已規畫「拓銷三部曲」。第一部曲是協助我商全面了解新型態通路發展趨勢，將於上半年辦理「跨境電商說明會」及「新型態通路商機論壇」，邀請兩岸專家及大陸買主擔任講師，並與業者座談、凝聚業界共識。

推動跨境電商平台合作

接下來將於下半年籌組拓銷考察團實地赴陸重要電商重鎮，如杭州、廣州及鄭州等地考察拓銷，尋求合作契機。最後一部曲則藉貿協外館推動與跨境電商平台合作，協助業者把產品上架。

黃志芳還指出，針對中國大陸新經濟發展，將舉辦一系列「市場觀測成果發表列車」，到華中、華南、華東，內陸地區、長三角、珠三角，向國內業者說明大陸各地市場情況與商機。總計今年對大陸市場拓銷活動會有51項，含專業展覽、通路行銷、台灣專業展推廣案等。

新南向仍是工作重點

除了大陸，新南向仍是貿協今年工作重點，去年台灣形象展4場將增為5場，其中印度及泰國都是首次登場。黃志芳指出，過去較少著力的中東市場也是開拓重點，主要除石油價格走升，累積中東國家整體財富，其近年在推動大型基礎建設，在綠能、石化、環保及消費產品上，都具有相當商機。

(中國時報)