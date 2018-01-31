職缺逾2萬 房仲業搶人大作戰

2018年01月31日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房市回溫、經營版圖擴大，七大房仲擴大徵才，開出職缺數破2萬！為了搶才，各房仲紛紛對新人祭出各式禮遇，信義企業集團推出「工作鑑賞期」，不滿意換工作，還可拿到5萬轉職金補助；永慶房產集團點將，選出傳承達人，推師徒達人制，協助新人縮短摸索期。搶才短兵相接，業者另還提供育兒津貼、幸福成家基金等，防挖角、留住優秀人才。

因應2018年「量回升、價微跌」趨勢，東森房屋董事長王應傑昨日宣布，國內經營策略維持「穩固店數、積極拓點」方針，不僅要穩固全台總店數，並在北部、中南部、外島澎湖等剛需強烈區域積極拓點，同時擴大徵才5000人，希望吸引熱情年輕人、二度就業者加入房仲行業。

除東森房屋，信義企業集團、永慶房產集團、住商機構、台灣房屋集團、太平洋房屋、全國不動產等各大房仲也都有徵才計畫，合計徵才數突破2萬大關，高達2.1萬人。永慶房仲為搶才、留才，宣布總部行政人員加薪5％，績優員工加薪最高可達11％。永慶房屋業管部經理塗振宏說，預估今年全集團徵才5千人，因應集團的快速發展，除擴大招募第一線的業務菁英外，也歡迎科技、品牌行銷、法務等各類專才菁英加入。

永慶房產集團除實施新進員工享前9個月、每月5萬薪資保障，並推出「幸福成家基金」鼓勵績效優異員工，早些完成五子登科願望，4年累積下來已發放超過2億元。

信義企業集團強調，重視人才培育，堅持「有多少店長開多少店」，堅持自己培訓精英，預計今年徵才3000人，除推出保障前半年月薪5萬外，更提供「30天工作鑑賞期」，強打新人加入30天訓練期滿後，若發現自己不適合房仲想轉換跑道，除可拿到當月5萬保障薪資外，會再提供5萬元轉職金，另也強調該集團在中國大陸、日本、馬來西亞均有設點，員工有興趣也可前往發展。

為讓員工自我家業也能兼顧，信義房屋首開房仲業先例，提供第二胎12萬元的高額育兒津貼。昨日信義房屋宣布，員工生育率平均逾4％，遠高出台灣2017年前3季的出生率，到2017年底已創造862位信義寶寶。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，房市買氣回溫，今年讓集團將徵才3000人，直營店新進經紀人員，保障月薪5萬，因應未來持續發展雲端數據整合等應用，徵才重點除業務外，也積極延攬IT科技人才。

(中國時報)