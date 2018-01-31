國泰屋頂太陽能 年發電209萬度

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中國時報
／台北報導

國泰人壽創業界先例，打造壽險業最大的太陽能發電系統；國泰人壽昨宣布與永聯物流、開陽能源合作，在桃園大園物流大樓、自有屋頂上，架設近5000坪太陽能面板，近日已掛表發電，預計每年發電量可達209萬度，是目前壽險業在國內最大坪數的太陽能發電。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，桃園大園物流園區屋頂架設的太陽能光電系統，其實早已開始興建，去年底落成完工、並掛錶發電，展現國壽以行動力實踐綠能投資，未來期望遵循這個模式，複製到集團其他自有建物的屋頂。

由於發電作業已進行中，國泰人壽預估，桃園大園物流園區自今年起每年發電量可達209萬度，相當於3.4座大安森林公園的減碳功效，勘稱是國內壽險業「最大坪數」太陽能發電計畫。

為響應政府近來推廣的綠能政策，國泰人壽表示，4年前開啟壽險業者投資太陽能產業的先河，以直接投資來呼應政府綠能產業的推動，現在更進一步加入綠電生產者的行列，規劃在集團自有屋頂空間上架設太陽能板，並與國內太陽能EPC領導廠商開陽能源合資，籌組開泰能源來執行太陽能相關業務。

國泰人壽旗下其他不動產，如台中烏日、桃園楊梅等物流園區屋頂已陸續開始設計及施工，將陸續加入太陽能發電之列。

自家屋頂能發電，似乎已成流行趨勢，國發會上周也宣布，在寶慶聯合辦公大樓的屋頂，也建置完成太陽能板的硬體設備，預計3月就能與台電併聯發電。

(中國時報)

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