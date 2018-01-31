房市風向球－鳳山成交量 躍升高雄之冠

2018年01月31日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

重大建設進補，2017年鳳山成交量躍升高雄市之冠！信義房屋高三區協理李國雄指出，受惠捷運黃線列入前瞻建設計畫、鐵路地下化推動、衛武營國家藝術文化中心即將完工等題材帶動，鳳山去年成交量高達5454戶，拿下高雄最高成交量冠軍寶座，遠遠超越第2、3名三民與楠梓的4千餘屋。

「相對高雄市中心新建案動輒每坪要價25～30萬，鳳山房市真得很親民！」李國雄說，像是高雄市中心訴求面景觀首排如亞洲新灣區、農十六特區周邊幾乎已要30~40萬元起跳，讓價格相較便宜10餘萬的鳳山，受到許多首購、換屋族青睞，如現在最夯的文山特區，新建案每坪即約18~25萬。

移轉量位居各行政區之冠，李國雄說，新舊市區所成交的產品別不太一樣，文山特區、華鳳特區等北鳳山，以大樓產品為主，6年內、2～4房、單價約16～22萬元，主要成交總價帶為600～1000萬。由於區內民眾平均消費實力雄厚，發展前景受到外界矚目，吸引許多大型賣場、連鎖餐廳紛紛搶進，連富邦建設也來此推新案。

李國雄說，一位經營服飾店的友人即透露，其在新崛江、巨蛋、大遠百、文山等商圈都有開店，但業績最好店面竟是文山特區，令他跌破眼鏡，因刻板印象中總認為新崛江、巨蛋等商圈消費力最高，可能因為文山特區北邊鄰近長庚醫院，口袋夠深的醫護人員多落腳在此，預期未來新百貨購物中心進駐，生活機能更完善。

偏南區塊，如衛武營、大東等藝文中心或五甲一帶，產品供給多元，公寓、透天、車墅、大樓都有，整體來看以公寓、大樓成交量最大，其中公寓30年左右，總價300～400萬就買得到，大樓以10年上下物件成交量較大，去年主要成交區域在鳳新高中一帶，每坪單價約12~18萬元。

如果是首購族預算不高，他建議，可以來南鳳山附近尋找適合標的。若是首購族想在北鳳山落腳，可在華鳳特區找屋，因區內有不少中小坪數規畫的產品，如5年左右、2～3房產品，不要車位，總價500萬就買得到，附車位也有總價700~800萬產品可供選擇。

換屋族則建議可至文山特區找屋，這區域坪數規畫相對較大、約40~70坪，換屋族有較多的選擇，一般5年左右的大樓，總價帶約在700~1200萬元最受歡迎。

(中國時報)