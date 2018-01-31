春節加碼8億元 台彩歷年次高

2018年01月31日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

迎接金狗年，台灣彩券董事長薛香川昨揭曉最受矚目的春節加碼內容，威力彩、大樂透以及5分鐘開獎的賓果都有加碼活動，總獎金高達8億元，是歷年次高的一次，全國民眾只要買張彩券，都有中高額獎金、博得好彩頭的機會。

台彩表示，這次加碼活動由威力彩率先開跑，2月5日頭獎加碼2億元，誠意十足打響加碼活動第一炮；廣受民眾喜愛的大樂透，則從除夕（2月15日）到初五（2月20日）連續6天每天開獎，除頭獎保證1億元外，還會於除夕、初一再各加開10個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得百萬獎金，總計送出400組的百萬獎金。

若原定送出的大樂透400組百萬獎金沒有全部送出，台彩承諾，初二以後會繼續加開10個獎號，直到400組百萬獎金全部送出，或是到2月27日活動結束為止，剩餘加碼的獎金將由該期中獎人均分，簡言之，活動期間「大樂透」總加碼獎金達4億元。

台彩分析，大樂透加開10個號碼、對中6個號碼就中百萬獎金的加碼方式，最大的優點是玩法簡單、對獎方便，民眾拿起彩券就可以肉眼看出中獎與否，另外，也增加民眾集資、包牌的意願，因為可以提高中獎機會。

每5分鐘開獎一次的賓果賓果，自2月16日起連續加碼14天，包含基本玩法1至6星全獎項獎金加碼，「猜大小」獎金倍數也從6倍提高到7倍，而去年推出新玩法「猜單雙」，猜中單或雙獎金倍數也從6倍提高到7倍，預估加碼金額為2億元。

除了電腦彩券加碼方式外，過年新款、應景的刮刮樂也陸續上市，由於部分新品具高面額、高頭獎的特色，台灣彩券總經理蔡國基表示，這次過年電腦型彩券與刮刮樂總計將送出逾755個、百萬元以上的大獎，讓民眾買彩券、過新年，如意開運一整年。

為方便民眾對獎，除夕到2月27日加碼活動期間，東森財經新聞台每晚8點半將播出開獎特別節目，開獎結果也會於當天晚間10點在台彩官網公告外，另外，台彩也建議民眾，可以透過智慧型手機下載「台灣彩券APP」，隨時查詢各期開獎結果。

(中國時報)