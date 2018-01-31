川普昭告世界 別占美國便宜

2018年01月31日 04:10 中國時報 江靜玲 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普將於美東時間30日晚間9時（台北31日上午10時），向國會參眾兩院聯席會議發表他任內首次國情咨文，標榜「美國優先」的國安和貿易政策將是兩大重點。川普在演說前表示，這會是貿易議題上的一項重要演說，他正在阻止世界藉貿易占盡美國好處。

兩大重點 國安和貿易

川普29日見證新任衛生部長艾薩宣誓就職後表示，他將在演說中，重申日前在達沃斯「世界經濟論壇」提及的雙邊貿易議題，「全世界多年來在貿易上占盡美國便宜，我要阻止這種事發生」、「再不能只是單向協定」。

川普說，國情咨文演說還將包括其執政團隊在經濟發展、減稅等各領域的努力和成就。至於移民政策改革部分，川普表示，共和與民主兩黨對此關注多年，但什麼都沒做到，他希望可以完成一些改革，並盼能從民主黨獲得足夠支持。

川普的預告和態度，印證了白宮資深官員上周的背景簡報，指出川普30日演說內容將專注於經濟與就業、基礎建設、移民、貿易和國家安全，共5大議題，並將採取「團結樂觀」的柔性基調。但川普就任以來行事作風難料，屆時會不會脫稿演出，仍值得關注。

美國優先 演說重頭戲

一般認為，在經濟與就業上，川普定會提到自己上任一年來股市上漲，失業率大降，強調通過稅改法，對美國經濟和民眾的正面影響和利益；在基礎建設上，川普將呼籲參眾兩院盡速通過相關預算案，以期擴大內需，改善產業；在移民議題上，川普將針對備受爭議的美墨邊境建牆計畫，以及推動廢止「追夢人計畫」（DACA，幼年抵美暫緩遣返計畫），提出辯護。

至於貿易，川普的「美國優先」政策勢必是演說重頭戲，從《跨太平洋夥伴協定》（TPP）和《北美自由貿易協定》（NAFTA），以及是否對中國大陸，祭出更大、更多的制裁手段，都將是各界矚目焦點。

在國家安全上，鑑於北韓核武威脅，預料川普會強調「以力量促和平」政策，並針對他先前提出的擴軍計畫，呼籲參眾兩院的議員們，給予充足預算，讓美軍維持強大；川普並可能重申要求美國盟友，包括日本、南韓與北約組織分擔軍事費用的立場。

明日之星 甘迺迪將回應

川普的家人，第一夫人梅蘭妮亞和子女除么兒外都會到場聆聽演說，川普夫婦並邀請了15名貴賓，包括受惠於經濟復甦的勞工和企業主，以及槍枝暴力受害者的父母和軍人等。

而在民主黨方面，為了抗議川普日前的「糞坑國家論」，部分民主黨國會議員已揚言杯葛這次國情咨文，引領民權運動的指標人物、民主黨籍聯邦眾議員路易斯確定不出席。眾議院少數黨領袖裴洛西等數十位民主黨議員，則邀請多名「追夢人」計畫的受惠者及其他無證移民出席旁聽。

民主黨還將派出聯邦眾議員喬．甘迺迪（Joe Kennedy），負責在川普演說後作出回應。37歲的他是甘迺迪政治王朝第六代傳人，民主黨人眼中的明日之星，這次機會可大大提高他的全國知名度。國情咨文照例由總統率內閣出席，但為防突發意外導致總統等人遇災，至少會有1名內閣成員當「指定倖存者」，被安排到祕密的安全地點待命，以便隨時接掌國務。

(中國時報)