糗大了！ 邀請函拼錯字重印

2018年01月31日 04:10 中國時報 季節 /綜合報導 /綜合報導

英文儘管是美國人的母語,但從以前的小布希到現在的川普,卻不時出現拼錯字的情形。這種情形彷彿會感染一樣,川普將發表首次國情咨文(State of the Union),但負責發入場券的單位卻寫成(State of the Uniom),許多收到的民主黨籍議員笑歪了,將之截圖放上網大肆嘲諷川普。

總統每年年初在眾議院發表國情咨文,報告過去ㄧ年的成績,以及新的ㄧ年有何計畫,是美國傳統。由眾議院警衛官(sergeant-at-arms)負責寄出的邀請函,然而這次卻有部分發放給議國會員配偶及賓客的入場券寫錯,且送出後才發現,眾議院警衛官已承認錯誤,並表示已立刻改正,且通知賓客原入場券作廢,趕緊重印後重新發放。

兩黨議員都不忘藉此開玩笑,在野黨民主黨眾議員格里哈爾瓦(Raul M. Grijalva)發表推特貼文時,開了教育部長德沃斯玩笑:「似乎是德沃斯在負責檢查拼音的……」,還把貼文的標籤也改成錯字版的#SOTUniom。

而政治記者羅培茲(Laura Barron-Lopez)則發布推文引轉述兩位民主黨籍助理的話:「共和黨可能要把所有國情咨文的入場券都回收,因為他們稱之為『Uniom』而不是『Union』」。

連共和黨議員盧比歐(Marco Rubio)也發推文稱:「期待明天的國情咨文(Looking forward to tomorrow’s State of Uniom)。」

(中國時報)