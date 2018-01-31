糗大了！ 邀請函拼錯字重印

紅圈部分是拼錯的字。（摘自每日郵報網站）

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中國時報
／綜合報導

英文儘管是美國人的母語，但從以前的小布希到現在的川普，卻不時出現拼錯字的情形。這種情形彷彿會感染一樣，川普將發表首次國情咨文（State of the Union），但負責發入場券的單位卻寫成（State of the Uniom），許多收到的民主黨籍議員笑歪了，將之截圖放上網大肆嘲諷川普。

總統每年年初在眾議院發表國情咨文，報告過去ㄧ年的成績，以及新的ㄧ年有何計畫，是美國傳統。由眾議院警衛官(sergeant-at-arms)負責寄出的邀請函，然而這次卻有部分發放給議國會員配偶及賓客的入場券寫錯，且送出後才發現，眾議院警衛官已承認錯誤，並表示已立刻改正，且通知賓客原入場券作廢，趕緊重印後重新發放。

兩黨議員都不忘藉此開玩笑，在野黨民主黨眾議員格里哈爾瓦(Raul M. Grijalva)發表推特貼文時，開了教育部長德沃斯玩笑：「似乎是德沃斯在負責檢查拼音的……」，還把貼文的標籤也改成錯字版的#SOTUniom。

而政治記者羅培茲(Laura Barron-Lopez)則發布推文引轉述兩位民主黨籍助理的話：「共和黨可能要把所有國情咨文的入場券都回收，因為他們稱之為『Uniom』而不是『Union』」。

連共和黨議員盧比歐(Marco Rubio)也發推文稱：「期待明天的國情咨文（Looking forward to tomorrow’s State of Uniom）。」

(中國時報)

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