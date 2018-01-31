川普眼中釘 FBI副局長麥凱比閃辭

美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（Andrew McCabe）。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（Andrew McCabe）經常遭總統川普攻擊。他原定3月中退休，29日卻突然閃電辭職，有消息指他是在壓力下倉促去職，川普對他高度不滿早已是公開的祕密。

現年49歲的麥凱比在FBI已有22年資歷，曾參與前國務卿希拉蕊「電郵門」與川普「通俄門」等重大案件調查，也被視為前FBI局長柯米（James Comey）的心腹。去年5月，川普因不滿通俄門調查而開除柯米，並由麥凱比暫代局長3個月，新局長瑞伊（Christopher Wray）8月上任後，川普仍繼續對麥凱比施壓。

麥凱比除因參與通俄門調查而惹惱川普，他的妻子吉兒（Jill McCabe）2015年代表民主黨角逐維吉尼亞州參議員時，也曾收受希拉蕊方面70萬美元的政治獻金。川普去年12月還生氣的透過推特炮轟，「麥凱比是柯米的朋友，曾負責對希拉蕊的調查工作，但他妻子的競選活動卻收受希拉蕊及其代表的大筆金錢」。

由於不斷受到川普攻擊，麥凱比早萌辭意，但直到上周為止，他都表示會工作到3月18日正式退休。消息人士透露，他在29日告知同事要辭職的消息，目前將會把最後的假期休完，直到3月達到退休資格為止。根據局長瑞伊的備忘錄，麥凱比的職務將由局內第3把手鮑迪希（David L. Bowdich）接任。

白宮發言人桑德斯女士29日被媒體問及麥凱比閃辭一事，她回答，此事與白宮無關，「我能告訴大家，總統並未參與本次決策過程」。美國《紐約時報》則報導，瑞伊近來曾與麥凱比聊過，暗示要把他降職，因而促使麥凱比主動離開。

(中國時報)

糗大了！ 邀請函拼錯字重印 國共論壇 強化保障台商權益

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。