川普眼中釘 FBI副局長麥凱比閃辭

2018年01月31日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）副局長麥凱比（Andrew McCabe）經常遭總統川普攻擊。他原定3月中退休，29日卻突然閃電辭職，有消息指他是在壓力下倉促去職，川普對他高度不滿早已是公開的祕密。

現年49歲的麥凱比在FBI已有22年資歷，曾參與前國務卿希拉蕊「電郵門」與川普「通俄門」等重大案件調查，也被視為前FBI局長柯米（James Comey）的心腹。去年5月，川普因不滿通俄門調查而開除柯米，並由麥凱比暫代局長3個月，新局長瑞伊（Christopher Wray）8月上任後，川普仍繼續對麥凱比施壓。

麥凱比除因參與通俄門調查而惹惱川普，他的妻子吉兒（Jill McCabe）2015年代表民主黨角逐維吉尼亞州參議員時，也曾收受希拉蕊方面70萬美元的政治獻金。川普去年12月還生氣的透過推特炮轟，「麥凱比是柯米的朋友，曾負責對希拉蕊的調查工作，但他妻子的競選活動卻收受希拉蕊及其代表的大筆金錢」。

由於不斷受到川普攻擊，麥凱比早萌辭意，但直到上周為止，他都表示會工作到3月18日正式退休。消息人士透露，他在29日告知同事要辭職的消息，目前將會把最後的假期休完，直到3月達到退休資格為止。根據局長瑞伊的備忘錄，麥凱比的職務將由局內第3把手鮑迪希（David L. Bowdich）接任。

白宮發言人桑德斯女士29日被媒體問及麥凱比閃辭一事，她回答，此事與白宮無關，「我能告訴大家，總統並未參與本次決策過程」。美國《紐約時報》則報導，瑞伊近來曾與麥凱比聊過，暗示要把他降職，因而促使麥凱比主動離開。

(中國時報)