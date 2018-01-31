國共論壇 強化保障台商權益

「保障台商權益論壇」在台北舉行。針對政府「卡關」春節加班機，大陸全國台企聯榮譽會長郭山輝稱，交通部五大替代方案，政治意義大於實質意義。（陳柏廷攝）

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中國時報
／台北報導

去年底江蘇昆山一場「限汙令」風波，不少台商嚇出一身冷汗，盡管最終「喊卡」，卻凸顯兩岸政治僵局下，台商「投訴無門」的窘況。國民黨主席吳敦義昨表示，今年國共論壇首要議題聚焦「台商投資權益保障」，強化國民黨台商服務中心的人力與功能。

國家政策研究基金會昨舉行「保障台商權益論壇」，邀來台企聯總會長王屏生、榮譽會長郭山輝等近百位台商，及海基會前董事長江丙坤和林中森及多位學者來探討台商當前困境。

吳敦義致詞指出，國民黨大陸事務部主任周繼祥等人目前正在大陸接洽國共論壇舉辦時間，希望把台商權益保障列為重要議題。吳敦義直言，兩岸能從對立到和平發展，台商做出很大貢獻；他也希望國民黨的大陸事務，能特別強化台商服務中心的人力跟功能。

與會的台經院兩岸發展研究中心主任陳華昇稱，當前兩岸協商管道中斷，當大陸政策法令調整時，許多台商合法權益得不到保障卻又「投訴無門」；比如去年底昆山、東莞的「限汙令」事件，衝擊台商產量，也增加不少營運成本。

對於台商面臨的轉型升級困境，中經院第一所所長劉孟俊發表文章稱，台商除要切實遵守大陸規範外，也強調環保問題無法一蹴可幾，或可透過國共平台，爭取協商緩衝時間，並加緊分散生產據點，避免突遭停工損失過大。

文章也稱，台商參與大陸「一帶一路」應聚焦東協都市化與服務商機，爭取東協各城市內需商機，抓緊帶路沿線國家園區建設需求增加的機會。至於台商多為中小企業，要審慎評估風險，量力而為。

(中國時報)

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