大陸對台 堅持兩個不動搖

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中國時報
／北京報導

大陸對台工作會議召開前夕，涉台智庫不斷與台灣青年舉行交流活動。全國台研會昨與訪問北京的中華青年發展聯合會舉行座談。據悉，大陸方面主要聚焦台灣基層民眾想法、2018台灣選情、兩岸青年交流及台青需求等方面。全國台研會副祕書長嚴峻表示，目前大陸對台政策就是堅持兩個不動搖，一是堅持一個中國原則、反對台獨不動搖；二是堅持走兩岸和平發展道路不動搖。

中華青年發展聯合會2018年北京智庫參訪團昨拜訪全國台研會，並舉行「新時代兩岸關係與台灣政情的新變局與新思維」座談。全國台研會副祕書長嚴峻致詞表示，目前大陸對台政策就是堅持兩個不動搖，一是堅持一個中國原則、反對台獨不動搖；二是堅持走兩岸和平發展道路不動搖。他說，「兩岸關係要和平發展，就要開展各項交流，尤其是多開展與台灣青年的交流，畢竟青年是兩岸關係的未來。」

針對新時代的兩岸關係，中華青年發展聯合會理事長王正認為，民進黨上台，帶來兩岸新變局，大陸應該支持台灣內部和平統一的力量，若未來2、3年內，統派團體能夠「擰成一條繩」，台灣民意板塊結構或將出現新位移。

文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁則表示，去年12月台灣公投法修正通過，其門檻降低只是讓公投成為選舉的工具、勞民傷財的內耗機器，同時也傷害民主價值、變成政客卸責的避風港。可預見2018年台灣內部政治意識形態將更加對立，對兩岸和平發展局勢將造成傷害。

至於此行大陸最關注來自台灣的參訪團反饋哪些意見？有與會團員表示，大陸方面主要聚焦在台灣基層民眾想法、2018年台灣九合一選情、青創政策落實、兩岸青年交流及台青需求等方面，尤其台灣今年選情最受關注。

(中國時報)

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