票選檢察總長 王添盛拔頭籌

2018年01月31日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

檢察總長顏大和即將於5月卸任，由檢察官協會主辦的票選推薦名單活動，30日完成開票，包括等5名人選勝出，據悉，檢協會未來提供的高檢署檢察長王添盛推薦參考名單，將不列得票數，而是以姓氏筆劃排序，避免造成總統提名困擾。不過，據透露，資歷豐富、人緣佳的王添盛得到321高票，占了有效票的4成，堪稱第一名。

68歲屆退 恐有變數

本被外界看好「小英派」的熱門人選，台北地檢署檢察長邢泰釗及調查局長蔡清祥則意外落馬，沒有擠進5名之內，反而是由新北地檢署檢察長朱兆民和司法官學院院長蔡碧玉擠進。原本就看好的台中高分檢檢察長江惠民和法務部常次張斗輝，一如預料在名單之列。

據了解，王添盛雖在票選中拔得頭籌，但依法官法規定，司法官70歲就必須退休或優遇，不能辦案，最高檢察署的非常上訴卻均由總長具名，已68歲的王添盛獲總統提名，恐怕不久後就必須退休，使得提名出現變數。加上票選僅供參考，決定權仍在總統，因此鹿死誰手尚未可知。

這次票選共發出1376張選票，收回810張，其中804張有效票，投票率達58.86％。對於票選奪魁，王添盛低調不願表示意見，面對記者詢問感言，只笑著回答「謝謝大家」。

投票的檢察官分析表示，王添盛能得高票，除資歷完整外，高檢署負責檢察行政督導，檢察長經常巡迴各地檢察署，曝光率高也是很重要的原因。

小英派人選 意外落馬

至於呼聲甚高的調查局長蔡清祥及北檢檢察長邢泰釗意外落選，檢察官則私下表示，總統派蔡清祥就任調查局長僅1年多，應該是為求改革，如果轉任檢察總長，恐與初衷不同。北檢則投票率低於平均投票率，邢泰釗可能受此影響，否則以北檢150幾位檢察官，應該不致於擠不進前5名。

對於票選結果，台北地檢署檢察官、也是「劍青檢改」成員的林達表示，總長有統一法律見解的職責，例如之前的首長特別費案、教授補助款等案，造成法界極大爭執，希望總統提名的檢察總長能有安定法律爭議的功能及能夠排除政治干預。

(中國時報)