約訪爽約 余筱萍激怒女主播

2018年01月31日 04:10 中國時報 顏翊晴／台北報導

民進黨新北市黨部主委余天，日前在中執會當著主席蔡英文的面，拍桌飆罵黨中央明知其長女余筱萍要參選台北市議員，卻又在同選區推出黨部前發言人吳沛憶，雖然余天及時向蔡英文道歉，並強調不是針對吳沛憶，卻已讓余筱萍「靠爸」的負評更深植人心，就在此時，又傳出余筱萍競選團隊與多家媒體，因約訪問題交惡，甚至因一度爽約得罪《三立》女主播張硯卿，讓余筱萍的選情更加雪上加霜！

余筱萍競選團隊對此表示，因為余筱萍不熟悉媒體，擔心不知怎麼回答，目前與媒體的互動已有所改善。張硯卿至截稿未回應，《三立》發言人張正芬則表示：「《三立》依正常採訪作業，已訪問余筱萍。」 藝人胡瓜女婿李進良開設的醫美診所，日前替香港珠寶商馬蘭進行抽脂手術，過程中馬蘭突然休克，緊急送醫搶救仍宣告不治。據了解，麻醉醫師葉春興當時疑似不在診所，由非麻醉醫師進行麻醉，目前檢調單位正朝此方向偵辦。整形名醫則透露，近來不僅大陸貴婦團愛來台整形，最新熱潮是邀台灣名醫登陸對私密處整形，一次豪砸新台幣500萬元不手軟。

針對診所劉佳政醫師執行手術中病患猝死案件，以及麻醉師葉春興是否在場等相關問題，嘉仕美診所負責人李進良則透過簡訊表示，案件已進入司法程序，不便回應。

《時報周刊》報導，篤信妙禪師父的「宅男女神」張景嵐，因急於接引信仰基督的男友小煜入門，兩人感情產生微妙變化！對此，張景嵐經紀人則說：「景嵐不管跟誰都是好朋友，並沒有鬧得不愉快，傳聞都不是事實。」小煜經紀人則表示，小煜沒有去過妙禪的法會。《周刊王》本期附贈「療癒天使」楊曉帆跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)