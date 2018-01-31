吸毒恍神槍擊女友 莽男落網

涉嫌槍傷大陸籍方姓女友的嫌犯林億富（坐輪椅者），30日中午在桃園市八德區遭警方逮捕，並起出林嫌作案的92改造手槍。（謝明俊攝）

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中國時報
／台北報導

男子林億富上周末和大陸籍的方姓女友在住處吸毒，2人因細故發生爭吵，林嫌恍神之際，竟持槍朝方女射擊2槍後逃逸，方女大腿中了2槍，所幸無生命危險，北市刑大及大同分局專案小組30日循線在桃園逮捕林嫌及當天在場的蘇姓男子，並起出作案槍枝和毒品，訊後依違反槍砲等罪嫌送辦。

警方調查，44歲林嫌，是大同區寧夏路下厝莊的兄弟，年輕時到中山區發展。林嫌原另有1名結交多年的女友，但1年多前，林嫌在酒店結識多次以觀光簽證來台工作的方姓大陸女子後，方女以為林嫌財力不錯，便積極介入破壞，最後擠掉前女友，成為正宮，2人住在寧夏路的小套房內。

方女兩岸來來去去，本月23日入境，27日上午，林嫌的蘇姓友人到小套房找林，林嫌和方女同在屋內吸毒，吸到精神恍惚，林嫌和方女因故吵了起來，林嫌想教訓方女，一時火大就拿槍朝方女大腿連開2槍，一槍射穿，另一發則卡在腿部。

林嫌闖禍之後，和蘇男一起將女友送上計程車，要她前往三重就醫，隨後趕緊和蘇男搭計程車逃離到林口，為免警方追查，還刻意徒步走了一大段路，再另搭計程車逃往桃園，並由蘇找了蔡姓友人，躲在八德一處透天厝藏匿。

方女自行就醫後，因為是槍傷，再轉往馬偕醫院開刀，所幸無生命危險，醫院通報警方處理。

警方勘驗現場時，在沾血地板上找到1張電遊的遊戲點數，進而追出是蘇嫌到超商購買的，再根據監視器畫面，鎖定2嫌躲藏在蔡男住處。

昨天上午，警方專案小組出動特勤幹員前往攻堅，林嫌一度手持改造手槍從頂樓逃往隔壁陽台，特勤幹員緊追不放，警匪在頂樓陽台追逐，最後林嫌要跨越2棟房子間縫時，不慎摔傷，員警也因下大雨，不慎失手摔落1樓，傷勢不輕，警方逮捕林嫌，追查槍枝來源及動機。

(中國時報)

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