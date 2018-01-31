速審速結 司法院推金字塔訴訟

2018年01月31日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

司法院30日公布已完成刑事訴訟法修正草案，未來司法審判將採金字塔訴訟制度，大多數的案件都將在二審確定，除非判決牴觸憲法或司法院解釋，否則不得上訴最高法院，例如殺人案的判生或判死，被告自白及證據明確案件，可望速審速結、避免二、三審發回奔波。但法界認為此作法偏於理想，無法立即上路。

1999年司改會議曾決議將司法制度從圓筒狀改為金字塔狀，採用嚴格限制上訴制度，但這套審級制度至今未獲落實，也因此司法院此次推出的修法，就是進行二、三審訴訟制度的改造，避免案件因最高法院數次發回更審、多年纏訟未決的情況再次發生。

司法院指出，此次修法透過擴大緩起訴處分、簡式審判、協商程序及增訂偵查中協商程序，使對於犯罪事實並不爭執的被告儘速脫離訟累。另強化一審事實審功能，以後上訴二審案件，應有法定事由方得為之，也就將目前最高法院審理的案件類別移到二審，且原則上不得諭知較重於原審判決之刑、沒收或保安處分。

最特別的是最高法院部分，未來第三審採嚴格法律審兼採上訴許可制，最高法院將只剩一個刑事庭、民事庭，只負責解決法律上爭議案件，及例外許可的上訴案件，其功能將取代大法庭，做為統一法律見解的終局裁判。

最高法院將比照大法官會議，法官可出具不同意見書，陳述對判決歧異看法；同時，被告若未選任或指定辯護人，審判長應指定公設辯護人或律師為其辯護。

對此新制，律師認為，案件速審，且擴大檢方緩起訴處分等，辯護案源恐大量減少，律師將更難生存；資深法官則贊同金字塔訴訟制，但以目前在三審的案件要消化完，推行新制，恐花費6年以上，實緩不濟急。

(中國時報)