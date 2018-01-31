荷蘭循環經濟 柯P考慮效法

2018年01月31日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲率團出訪歐洲，30日行程馬不停蹄，在荷蘭參訪循環經濟中心、大數據中心及醫療服務機構。柯參訪後有感而發表示，目前台北市有1萬2000戶公宅，雖然設計方向有意帶動台灣智慧建築產業發展，但當時都沒有想到循環經濟，台北市政府或許可以考慮，如何利用公家機關的建設來推動新型產業。

柯文哲參訪阿梅瑞市（Almere）循環經濟中心時，當地代表簡報表示，荷蘭人具有高度的環保意識，平均每年每人僅製造50公斤垃圾，加上循環經濟是荷蘭的強項，城市很多設計都使用資源回收的材料。

公家機關帶頭做

柯文哲表示，看到循環中心使用許多回收建材，台北市政府或許可以考慮，如何利用公家機關的建設來推動新型產業。例如公宅，過去沒有想到可在循環經濟中扮演什麼角色，並讚嘆荷蘭再生中心的隔間設計不用水泥灌間，都是用回收材料再利用。

柯文哲提到，台北市在做政策推廣時，通常會先從公家機關做起，但如果公宅要這樣做，也得想想費用是否會增加很多。

參訪醫療服務範例及居家照護專案機構時，柯文哲還與照護機器人對話，機器人以英文詢問需要幫忙嗎？柯文哲回說沒事、沒事，放輕鬆（Take it easy），還說等下再聊（We talk later），有趣互動引發笑聲。

兼顧推動新產業

另外，柯文哲也分別拜會荷蘭烏特勒支市長范贊能（Jan van Zanen）及阿梅瑞市長威爾溫德（Franc Weerwind）兩地市政廳大門皆掛出台北市政府市旗，當柯文哲抵達阿梅瑞市時，也請幕僚幫他拍與台北市旗的合照。

(中國時報)