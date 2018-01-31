荷蘭循環經濟 柯P考慮效法

台北市長柯文哲30日出席台荷創新創業交流論壇，並見證阿姆斯特丹智慧城市，與台北市智慧城市專案辦公室簽署mou。（台北市政府提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲率團出訪歐洲，30日行程馬不停蹄，在荷蘭參訪循環經濟中心、大數據中心及醫療服務機構。柯參訪後有感而發表示，目前台北市有1萬2000戶公宅，雖然設計方向有意帶動台灣智慧建築產業發展，但當時都沒有想到循環經濟，台北市政府或許可以考慮，如何利用公家機關的建設來推動新型產業。

柯文哲參訪阿梅瑞市（Almere）循環經濟中心時，當地代表簡報表示，荷蘭人具有高度的環保意識，平均每年每人僅製造50公斤垃圾，加上循環經濟是荷蘭的強項，城市很多設計都使用資源回收的材料。

公家機關帶頭做

柯文哲表示，看到循環中心使用許多回收建材，台北市政府或許可以考慮，如何利用公家機關的建設來推動新型產業。例如公宅，過去沒有想到可在循環經濟中扮演什麼角色，並讚嘆荷蘭再生中心的隔間設計不用水泥灌間，都是用回收材料再利用。

柯文哲提到，台北市在做政策推廣時，通常會先從公家機關做起，但如果公宅要這樣做，也得想想費用是否會增加很多。

參訪醫療服務範例及居家照護專案機構時，柯文哲還與照護機器人對話，機器人以英文詢問需要幫忙嗎？柯文哲回說沒事、沒事，放輕鬆（Take it easy），還說等下再聊（We talk later），有趣互動引發笑聲。

兼顧推動新產業

另外，柯文哲也分別拜會荷蘭烏特勒支市長范贊能（Jan van Zanen）及阿梅瑞市長威爾溫德（Franc Weerwind）兩地市政廳大門皆掛出台北市政府市旗，當柯文哲抵達阿梅瑞市時，也請幕僚幫他拍與台北市旗的合照。

(中國時報)

福山橋完工 暢遊後山祕境

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。