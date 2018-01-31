福山橋完工 暢遊後山祕境

2018年01月31日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市烏來區3年前遭颱風重創、水淹烏來老街，觀光一度掉落谷底，近年來隨著復建工程完工，人潮逐漸回流，市府為了打造後山祕境，耗時1年打造福山景觀橋，並於30日完工，遊客可暢遊森林步道，另外，覽勝大橋改建動工，橋面將提升3.16公尺，防止老街再度淹水。

優良美景提升觀光效益

市長朱立倫30日出席福山景觀橋啟用，及覽勝大橋改建開工典禮，他表示，幾年前造訪蝴蝶公園時，發現烏來擁有非常優良的景觀環境與生態資源，透過景觀步道的重新規畫、整理，期許打造成新北市後山祕境、旅遊好去處。

福山里是烏來區最深山區，鄰近宜蘭及桃園，市府耗時1年打造福山景觀橋，景觀橋以原木結構打造，橋長40公尺，跨越大羅蘭溪連結河岸原始生態廊道，將當地原本規畫的U型步道，連結成環狀步道。

接著，朱立倫轉往烏來老街參加覽勝大橋改建開工典禮，他表示，覽勝大橋是銜接烏來老街和溫泉街的唯一橋梁，完成改建後，除強化防洪耐震能力，也將大幅提升觀光效益。

新覽勝大橋將結合南勢溪周邊地形環境，可望成為烏來地區景觀亮點，不但具交通及防洪功能，且透過景觀平台與老街特色融合，期待吸引更多人潮，改建期間仍維持舊橋通行。

新覽勝大橋明年底啟用

朱立倫指出，烏來3年前遭颱風重創後，中央與地方都積極努力重建，無論是福山景觀橋的興建、覽勝大橋重建工程及多項基礎建設，都希望在保障烏來居民出入安全的同時，讓烏來之美得以保存。

新工處表示，覽勝大橋改建後橋長65.95公尺、寬7公尺，新橋面工程由原有的118.14公尺抬高到121.3公尺，避免老街再遭水患侵襲，並考量人行無障礙坡度，在上游側新增引道，總工程經費為1億5005萬元，預計2019年底完工。

(中國時報)