席開40桌 玉里邀弱勢圍爐

2018年01月31日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

歲末年終之際，家家戶戶都在歡樂採買年貨、享受家庭相聚之時，但有些民眾卻因經濟因素而無法開心過年，玉里鎮公所關懷弱勢族群特別在1月30、31日及2月1日一連3天舉辦寒冬送暖低收圍爐活動，所有經費均來自於善心人士捐款，盼望這些弱勢族群也能感受來自社會上的關愛，開心過好年。

經費全賴鎮民捐輸

延續往年，今年善心人士又捐出愛心給玉里鎮公所，鎮公所連3天在玉里鎮鎮常旺餐廳、春日活動中心及觀音活動中心舉辦3場圍爐活動，共計40桌，讓低收入戶齊聚共享豐盛年菜。今年圍爐活動，公所更結合當地善心人士之善款準備了民生物資提供給弱勢戶，讓民眾不僅可以暖心又暖胃。

玉里鎮公所主秘黃羨喜透露，鎮公所經費拮据，這次活動經費都由善心人士主動捐助，捐助人幾乎都是玉里鎮民。

受邀的陳姓民眾表示，鎮公所每年都會舉辦圍爐，很感謝善心人士及鎮公所的用心，這對於一般人來說雖是小小的一餐，但對於弱勢族群吃起來格外溫暖，吃在嘴裡暖在心裡，也讓他們真真實實的感受到社會的愛心。

鎮長向長輩拜早年

玉里鎮公所鎮長龔文俊表示，為體恤偏遠弱勢鄉親民眾舟車辛勞故特地規劃3場，就近讓民眾參與活動，除有豐盛美食佳餚還邀請璞石、維納斯舞蹈團及邱玉林精彩表演外，另外，參與民眾每戶還可獲得一份精美新春賀禮，龔文俊也向弱勢長者拜早年，並提醒長者天氣多變要注意保暖。

龔文俊也感謝各界愛心，並呼籲藉由這樣活動，集合眾人之力讓弱勢貧戶感受社會上溫暖，也鼓勵大家能付出一己之力關懷身邊需要幫助的人。

(中國時報)