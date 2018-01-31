再造中正市場 年貨市集開鑼

新竹市府為刺激中正市場買氣，與飯店業結合，推出主廚教作年菜活動。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市中正市場去年傳出市場包租公涉捲款潛逃案，多名攤商淪為苦主，生意大不如前，市府介入接管，近期將由所有權銀行與市府方面將找鑑價師評估市值，市府有權以7成價優先買回，隨即舉辦攤位招商，以保障市場營運正常。

林智堅扮大廚促銷

市府為炒熱年節氣氛，30日由市長林智堅扮演主廚宣傳，將於2月3日起連續11天在中正市場舉辦「過好年‧煮好菜」年貨市集，除開辦藝術坊文創市集，更邀請名飯店主廚開設年菜課程，傳授蘿蔔糕、蟹年糕等「功夫菜」祕方，盼能順勢炒熱買氣。

市府產發處表示，中正市場BOT業者立揚公司，因積欠銀行貸款高達4億5000多萬元，營運狀況急轉直下，多名攤商更爆料被誆騙承租費，一攤多賣，導致苦等不到攤位，多名同業血本無歸決定提告。

產發處長吳甲天表示，市府接管市場後，找來銀行、立揚三方會談，由於市場所有權仍在銀行身上，銀行和市府將分別找鑑價師鑑價，鑑價結果依據BOT契約規定，市府有權以7成價值優先買回。

至於攤位減縮現象，吳甲天坦言，中正市場歷經這陣子風波不斷，買氣的確較為冷清，市府為此推出年菜活動，刺激行銷。不過吳甲天強調，目前出現的空攤，皆為立揚當時自營的攤位。

推手作年菜課熱場

有別一般市集及年貨大街，中正市場在農曆新年前打造烹飪教室，讓知名主廚教做年菜，推出大廚烹飪教室、手作課程、傳統市場VS.文創市集等，邀民眾學做年菜、辦年貨，逛逛更有年味的中正市場。

大廚烹飪教室、手作課程於2月3、4、10、11日登場，即起在新竹市新鮮事FB報名，限30名，歡迎年滿20歲對廚藝及手作有興民眾報名。

(中國時報)

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