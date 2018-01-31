全台最大光電廠 落腳彰濱

2018年01月31日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府綠能產業稅第一桶金，來自台電彰濱太陽能光電工程案，位在彰濱崙尾西區地段土地，即原本彰工火力發電廠預定地。（謝瓊雲翻攝）

彰化縣政府打造風光大縣，由台電彰工火力發電廠轉型而成的太陽能光電廠，已完成簽約，總工程經費近58億元，由中華電信得標承攬興建，完工後將成為全台最大的地面型太陽光電站，依工程款產生的印花稅1104萬元正式納入彰化縣庫，彰化縣發展綠能產業的。

每年可減碳逾6萬噸

彰化縣政府30日進行擴大主管會報，地方稅務局報告這筆1104萬元的工程印花稅，在29日繳納期限當天已確認入庫，中華電信於24日、台電於26日分別貼花各自完成繳納。

彰化縣建設處長戴瑞文指出，台電太陽能光電廠基地位在彰濱鹿港鎮崙尾段土地，占地總面積140公頃，將建置100MW的地面型太陽能發電面板，預估年發電量約1億3000萬度電，每年可減碳6萬8350公噸。

建設處產業發展科表示，這項計畫是台電歷年來最大的太陽光電投資計畫，預計2019年完工後，將成為全台最大的地面型太陽光電，全球排名54名。

取之彰化 用之彰化

彰化縣地方稅務局祕書張仁旺說明，彰化縣長魏明谷多次強調取之於彰化，用之於彰化，要求投資彰化的綠能產商應將總公司申設登記在彰化縣內，稅收才能實質挹注彰化縣財源。

張仁旺表示，此案依工程結標金額57億9970萬元，扣除5％營業稅後，再以千分之一印花稅計算，總計1104萬元，雙方憑合約書內容各執一份繳納，各繳納542萬元。未來若有其他綠能風機工程陸續動工，稅務局也將配合縣府團隊，輔導廠商完成印花稅繳納。

(中國時報)