天氣溼冷 番茄農急防病害

近期天氣低溫又溼冷，容易誘發番茄晚疫病，造成番茄果實變黑（下，張朝欣翻攝），農民忙著防疫。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

氣溫下降除了虱目魚防寒害，雲林縣農業處30日提醒番茄農，近日因天氣寒冷，番茄晚疫病大量增加。番茄農初估至少有3成以上番茄受損，這幾天大家都忙著防疫，希望將損失減至最少。

農委會防檢局近日發布預警，因近期低溫又溼冷天氣，易誘發番茄晚疫病（俗稱黑骨病），感染番茄晚疫病的植株，莖部會呈水浸狀黑褐化，嚴重時全株葉片焦枯、植株死亡，造成全園皆無收成情形。

風吹雨淋散播 難防範

雲林縣口湖鄉番茄農許清水表示，番茄晚疫病的病原菌不耐高溫，超過攝氏25度即無法生長，因此都在12月至4月冬季發病，病原菌在染病組織產生大量的游走孢子，再藉由風吹雨淋散播到健康植株，非常難以防範。

許清水說，今年天氣忽冷忽熱，入冬後幾波冷氣團又逢降雨，這種陰溼氣候最容易出現晚疫病。據了解，不少農民的番茄損失至少3成，有的農民發現太晚未能及時阻止蔓延，損失達5成以上，欲哭無淚。

施藥應注意安全採收期

雲林縣動植物防疫所籲請農民把握放晴後防治晚疫病時機，可於雨水暫歇或放晴選用銅劑，例如氫氧化銅、鹼性氯氧化銅或嘉賜銅，或選用亞托敏、凡殺克絕、達減芬等核准藥劑，盡快施用以預防此病發生。

平時則可在發病前施用「亞磷酸」混合「氫氧化鉀」進行預防；一旦於田間發現晚疫病病徵，則應立即剪除染病枝葉並隨即清園，再施用晚疫病防治藥劑，以遏止病害擴散，施藥後請農民務必嚴格遵守安全採收期。

(中國時報)

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