華山年菜募款告急 還缺5成

高雄銀行拋磚引玉，認助華山基金會200份年菜幫助獨老。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

天后牌失靈？華山基金會今年找來「呸姐」蔡依林代言，號召全民捐助年菜給弱勢獨居老人，不過距離過年僅半個月，迄今全台仍缺5成。對此，華山說，並非明星牌不見成效，而是近年公益團體湧現分食資源，加上景氣實在太差了。

2.3萬獨老 需民眾解囊

蔡依林最近發行演唱會DVD，忙碌之餘投身公益大使，揪粉絲捐年菜給老人。她在臉書發文說「DVD別買了，年菜捐助不能少」。粉絲打趣回應，不買DVD，改買藍光版，外加捐款600元。

不過，天后魅力似乎沒反映在實際捐助數據上。華山基金會高雄澎金區站長陳柏華表示，華山全台服務2萬3000多名老人，其中原高雄市1341名、高縣1434名，全台年菜告急，尚缺5成，亟需民眾慷慨解囊。

慈善團體多 資源太分散

區站長張淑雅認為，並非找藝人沒發揮效果，實在是慈善團體眾多，資源相對分散，再來是大環境景氣不佳，像是往年捐助5、6000元的民眾，今年縮水剩600元。

30日華山鹽埕愛心天使站，攜手高雄銀行獻愛心。高銀總經理王進安表示，今年以12萬元認助200份年菜，盼拋磚引玉，同時關懷70歲阿嬤張簡素蘭，她獨居3坪房，最近罹癌接受化療，她感謝社會讓她又有求生鬥志。

相較公益團體捉襟見肘，高市社會局去年收到各界多達2564筆，共8000多萬元捐款，30日舉辦感恩茶會。副市長許銘春與社會局長姚雨靜高唱《讓愛無限存在》答謝。

社會局指出，8成6捐款是指定用途用於協助弱勢、活動與相關補助。另支持獨居長輩圍爐年菜、復康巴士、街友行動沐浴車、脫貧自立青少年發展帳戶、新住民培力等服務。

(中國時報)

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