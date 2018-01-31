上兆資金是否到位 成關鍵

2018年01月31日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

綠能產業的千萬稅金入庫，彰化縣府團隊振奮，建設處預估，綠能產業未來將可創造每年38億元營業稅收；但投資資金是否確實到位？能否與環團、鄉鎮公所與漁民取得共識，都考驗縣府團隊執行力與產業發展成敗。

目前彰縣府已與沃旭能源（原丹能集團）、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、澳州麥格理（台灣上緯）及加拿大NPI(（玉山能源）4家外商，和台電、中鋼轉投資的中能資源2家本土商，完成簽訂綠能合作備忘錄，預估離岸風電投資總金額高達1兆1920億元。

彰化縣長魏明谷雖多次強調，彰化縣太陽能光電裝置容量全國第3，校園種電售電回饋比例24.3％，全國第一，全力打造綠能產業聚落，多次呼籲國內外綠能大廠「投資彰化，就趁現在！」但上兆的投資計畫，需先經2階段環評，能否順利獲得環團、鄉鎮公所與漁會漁民認同，讓資金到位，才能進入離岸風機水下機組、海事工程階段，距離正式動工建置系統設備，仍有許多關卡。

建設處長戴瑞文強調，6家廠商已通過第1階段小組初審，經大會報告通過者，就可依能源局3月底將公布的《離岸風電建置遴選辦法》，正式申請設置風機。

戴瑞文說，2020年300支離岸風機建置完成，依各公司營運計畫預估營收，估算出38億元營業稅，將由中央統籌分配一定比例回饋彰化。

(中國時報)