幫老店長按讚 店家捐10元

2018年01月31日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

潮州鎮正翊通訊行長年捐款及物資給華山基金會，今年特別「外化展現」，不僅在臉書發起按讚捐10元活動，30日還請來4名平均8旬的獨老到店內當一日店長，就盼拋磚引玉讓更多人響應公益；華山指出，今年景氣寒冬，相當感恩還有業者如此用心，就為讓長輩過好年。

「歡迎光臨！」91歲蔡博厚、70歲潘榮坤、林登瑞、謝明復等4名長輩，30日近中午時化身成店長，站在通訊行門口列隊歡迎上門的客人，這些客人都是響應店家按讚捐10元的愛心人士，他們說，阿公好可愛，根本就是電影高年級實習生的翻版。

一日銀髮店長活動，來自正翊與華山的巧思安排，潮州店經理林建宏說，公司長期從事公益活動，多是自行捐款捐物資，如今年內部員工就募集80多份年菜，但經與華山接洽後發現，距離過年僅剩半個月，但光屏東就還有近4成的年菜金還籌不到，因此想拋磚引玉讓更多人一起行善。

林建宏指出，公司在自家的臉書上發起「增加1個按讚數，即捐10元」的活動，並邀請獨老當一日店長，為上門的客人介紹機款、結帳，重回年輕時工作的美好回憶，堪稱一舉兩得。

目前按讚數已突破1300個，他們盼在2月10日前達5000個，若目標達成，將有5萬可捐80份年菜給獨老。

(中國時報)