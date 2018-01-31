景氣冷 公益年菜急催認購

華山基金會今年邀請藝人蔡依林擔任大使，號召民眾捐助善款，送年菜給獨居的孤老們。（翻攝於華山基金會）

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中國時報
／台北報導

農曆年節將近，各公益社團為弱勢族群舉辦圍爐活動，倒數半個月期間，正是各大公益團體募集年菜物資的高峰期。不過，根據公益團體統計，募集達成率僅約40％至60％，呼籲民眾可以在年節前伸出援手，捐助善款或物資，讓弱勢族群過好年。

包括推行愛心年菜認助多年的華山基金會、伊甸基金會等單位，年菜募資都不如預期。

而不如預期的主因是環境不景氣、捐贈縮減，同時物價近來又漲價，慈善單位也湧現分食資源，不少社福團體都疾呼民眾踴躍響應。

Jolin擔任大使

華山基金會表示，今年邀請到藝人蔡依林擔任大使，呼籲民眾認購年菜，在過年期間送給獨居的孤老們，但至今仍有4成的經費缺口；蔡依林24日還特地在自己的臉書上呼籲大眾可以響應捐款，甚至還寫上「DVD別買了，年菜捐助不能少」等字樣，希望民眾能夠把錢「挪移」一點捐助長者，讓他們可以吃飽過個好年。

讓獨老過好年

華山基金會指出，目前基金會有推出線上捐款，讓民眾捐款可以更迅速便利，只要民眾上網至http://www.elder.org.tw/contents/project，點選捐款的區域及專案，就可以將善款捐出。

伊甸基金會今年則是推出「愛‧圍爐」活動，預計募集100萬元善款，但是眼見年節逼近，目前的善款僅募集到80萬元左右，還有20萬元的缺口等待善心民眾捐助。

線上即可捐款

伊甸基金會指出，民眾可以用一次性或是定期捐款方式，捐助參與「愛‧圍爐」義舉，民眾也可上網捐款（http://www.eden.org.tw/），呼籲大眾愛心不落人後，踴躍捐款幫助弱勢。

(中國時報)

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