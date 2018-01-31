原住民創業 低利貸款上路

2018年01月31日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

原住民族朋友創業常面臨資金不足或缺乏管理經驗等問題，新北市政府30日通過「促進原住民族經濟事業發展自治條例」，將根據投資規模，最高提供100萬元獎勵金協助原住民族創業，市府更與板信商銀合作，推出貸款利息優惠補貼，盼扶植原住民產業。

攜手板銀享利息優惠

新北市原民局調查，新北市共有608家商家或工廠是由原住民為經營者，但實際仍營運者僅267家，大部分業者雖有意擴大事業，卻常在申請貸款時碰壁，以致資金不足，最後默默關門。

另在人力資源、貸款申請、行銷通路、經營管理與財稅規畫也常遇到困難，更缺乏中長期事業經營技能、借貸與投資理財觀念，造成規模過小，競爭力薄弱。

原民局訂定「促進原住民族經濟事業發展自治條例」，將成立輔導團，提供原住民經濟事業在經營、融資、媒合、國際交流、採購與創新研發計畫獎勵等協助，盼提振原住民產業。

成立輔導團提供協助

原民局副局長陳碧霞指出，原民局與板新商銀合作，提供原住民朋友融資與授信服務，解決資金問題，另也根據創業計畫內容規模提供利息補貼。

陳碧霞說，為鼓勵原住民朋友提出具民族社會文化內涵、創意與發展潛力的事業，將依投資規模給予最高100萬元的獎勵金。

另在政府採購部分，自治條例也規定機關學校辦理小額採購時，一定比例要優先採購原住民經濟事業提供的產品或勞務。

政府依比例採購產品

陳碧霞強調，原民局不僅是被動提供經費補助，只要民眾有意申請，就會有團隊在提案規畫與創業可行性相關給予輔導，由專家學者組成的委員會審查通過計畫後，更會有團隊持續陪伴申請者，在後續經費使用與經營給予協助，希望透過多元管道，協助扶植原住民經濟事業，進而改善失業、提升原住民生活品質。

(中國時報)