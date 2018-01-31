基隆釋利多 加速廠商投資

基隆市長林右昌（中）與產業發展處長林青海（左）30日於市務會議上表示，經過市府向農委會爭取修法後，讓大武崙工業區廠商免繳山坡地開發利用回饋金，大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵（右）也一同合影。（基隆市政府提供）

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中國時報
╱基隆報導

行政院農委會2013年公告開始徵收山坡地開發利用回饋金，基隆市政府原爭取「擋下」，但在2016年仍被迫需依公告進行6％徵收，光大武崙工業區就徵收了3.36億元回饋金，引發廠商不滿。市長林右昌表示，立法院在去年底已通過農委會修法，讓回饋金與水土保持計畫脫勾，免繳回饋金，得以俾利廠商闢建及投資，並增加就業機會。

大武崙工業區解套

大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵指出，目前大武崙工業區至少有4家廠商準備進行擴廠，原本每家至少要負擔300萬元以上回饋金，因為這項政策利多，負擔減輕非常多。

基隆市山坡地占95％以上，大武崙工業區自1973年開發，先前廠商需擴建廠房時，都必須繳交山坡地開發利用回饋金，不但影響廠商投資意願，也讓原已經繳交工業區開發金的廠商感到不平，覺得被剝了2層皮。

回饋金與水保脫勾

林右昌30日於市務會議上表示，經過他與立委蔡適應不斷積極向農委會爭取後，終於在去年底通過修法，讓回饋金與水土保持計畫脫勾，俾利廠商進行相關申請程序，據了解，近來大武崙工業區至少已有4家廠商著手展開擴廠。

林右昌指出，大武崙工業區範圍28公頃，平均公告地價2萬元，原需核收乘積6％，回饋金計約3.36億元，修法後，可免收回饋金並降低投資成本，不但增加廠商投資意願，也有利於加速廠商的投資以及擴建，提升產業發展，進而增加基隆市的就業機會。

另外，他還說，修法後也規定，回饋金可依實際開發利用許可面積計算，屬於改建、修建或增加原建築高度的增建行為，以及增建面積以外的土地面積，都免繳交回饋金。

(中國時報)

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