氣爆未波及房市 桃園區微漲

2018年01月31日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市地政局公布重點都會區住宅平均成交單價，跌幅最大者為龜山區，下跌12.86％，僅桃園區上漲1.41％。29日中油桃園煉油廠氣爆意外，是否將影響周邊房價？房仲業者表示，短期內應不會有大幅波動，不過買方市場已傳出會審慎評估。

短期內 應該不會波動

市府地政局地價科長林鼎鈞指出，2017年9月住宅成交平均單價前3名行政區分別為桃園區，每坪20.09萬元為最高，其次為蘆竹區，每坪為18.81萬元、中壢區每坪17.32萬元。

而29日發生中油桃煉廠氣爆意外，對於桃園區、龜山區、蘆竹區周邊房價是否受影響？台灣房屋智庫經理江怡慧表示，短期內應該不受波動。她分析，桃煉廠周邊非住宅區，多為小型加工廠，春日路往桃園市區方向則為家具行、汽車場等非主要商業區。最靠近桃煉廠的經國重畫區，目前發展中，再過來一點才為藝文園區，離桃煉廠已有一段距離。

大樓及公寓 漲跌互見

買賣移轉登記案件，林鼎鈞指出，去年11月共計4204件，與10月3384件相較增加約24.23％、增加820件，與去年同期相較則增加約8.91％，增加344件。在買賣移轉登記土地建物筆、棟數方面，土地移轉筆數為4844筆、建物棟數為3752棟，共計8596筆，較10月增加11.74％，與去年同期增加7.54％。

至於全市大樓及公寓類型交易均價，大樓類型在2017年9月成交均價每坪為17.70萬元，較前月下跌2.01％，較去年同期下跌5.55％。公寓類型成交均價則為每坪11.68萬元，較前月上漲1.74％，及較去年同期下跌0.66％。

(中國時報)