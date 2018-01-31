陳琬琳空中救護 治療劉德華

2018年01月31日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

泰雅之光！出身苗栗縣泰安鄉的陳琬琳，是苗栗泰雅族首位醫學博士，畢業於台大醫學系主修腦神經外科，因為熱愛當空中飛人，因緣際會之下投入航空醫學，目前任職國際SOS緊急救援組織醫療總監，八仙塵爆傷患及劉德華墜馬受傷，都曾接受過她的治療。

原鄉醫療資源缺乏

陳琬琳小學就讀苗栗大湖大南國小，因為爸媽覺得要給孩子最好的競爭力，國小畢業那年，全家舉家搬到台北求學。雖然陳琬琳大半輩子都在台北打拚，但從未忘記故鄉在苗栗。

陳琬琳表示，小時候生病時，常需務農的父母帶下山到鎮上看診，讓她感受到原鄉部落醫療資源的缺乏，便覺得長大以後要服務偏鄉的老人，於是她的博士論文便寫「遠距視訊在緊急醫療和居家照護的應用研究」。藉由遠距視訊科技與緊急醫療與居家照護的結合，縮小原鄉與都會醫療差距，偏鄉部落長輩不必舟車勞頓到市區醫院看診。

視訊看診回饋部落

長大習醫後她選擇投入神經外科，因為當病人有危險的時候，外科醫生就像是挽救生命的手，可以幫助別人，並且可以從中成長，得到成就感。在一次因緣際會之下接觸到了航空醫學，在擔任國際SOS緊急救援組織總監時，她曾遇過許多棘手的病人，像是2015的八仙塵爆及明星劉德華墜馬受傷，她認為空中救護每個案例都是獨一無二且迫切，也盡力救活每個病人。

陳琬琳感恩父母在經濟生活相當困難情況下，給她最好的身教言教及接受最好的教育，對現在擁有的一切心存感激，也表示未來願意對原鄉部落盡一分社會與醫療責任，升原鄉醫療照護品質。

(中國時報)