採購廉政平台 揪全民抓弊端

2018年01月31日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市府結合地檢署、調查處及廉政署等單位，30日成立「重大採購廉政平台」，工程招標與興建過程，將引進民眾、廠商、NGO、廉政志工等外部監督，如有發現異常立即反映，且打造施工履約網站，工程中的進度照片全PO在網站，由全民監督。

檢調廉攜手 嚇阻不法

台中市政風處長張榮貴指出，台中市率先正式成立「重大採購廉政平台」，工程透明化，不能偷工減料，杜絕有人想搞鬼的機會，檢調廉的加入，想威脅工程招標的黑道也不敢亂來，否則就是自投羅網。

採購資訊 公開透明化

張榮貴說，工程經費動輒上億，如招徠黑道威脅覬覦，廠商受害，外圍環境複雜，現在檢調廉加入監督，才能吸引優良廠商承攬公共工程，不法者不敢亂來。民眾如發現異常，到「重大採購廉政平台」網站即可檢舉，發揮預警興利的效果。

台中市長林佳龍表示，市府已建置3個採購廉政平台，分別是建設局「水湳國際會展中心」、地政局「市地重畫工程-第14期第6工區公園景觀標」、都市發展局「智慧營運中心新建工程」，公開採購資訊，由外界監督，杜絕弊端。

林佳龍說，市府年度預算持續增加，台中正像「囝仔轉大人」，很需要營養，要求工程品質、安全，還要有清廉和效率，這是推動市政核心價值和理念。

(中國時報)