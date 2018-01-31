公益年菜急凍 苦尋善心人

2018年01月31日 04:10 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

年菜「急凍」！華山基金會為弱勢長輩舉辦的「愛老年．愛團圓」送年菜活動，因景氣寒冬，各界認助僅達6成，志工心急如焚！觀自在愛心慈善會感同身受，30日急伸援手，加碼認助40份，希望用行動拋磚引玉，讓獨居長輩可以溫暖過寒冬。

景氣寒冬 與往年落差大

華山基金會彰化縣縣站長黃玉芬指出，該基金會為守護弱勢長輩，每年都要勸募「愛老人經費」，每月1250元守護1位長輩，每年1萬5000元守護1位長輩1年，歲末年終，也會募集年菜，每份600元，希望陪伴弱勢長輩好過年。

今年可能是因為大環境欠佳，募集獨居長輩服務經費與年菜時，就深刻感受到有「落差」，像是即將舉辦的第15屆「愛老人．愛團圓」送年菜活動，全縣需1700份，至今待認助的還欠約500份，眼看農曆年將屆，讓人擔心無法讓每個獨居長輩都能享用年菜。

觀自在慈善會 加碼響應

觀自在愛心慈善會是因受到華山基金會關懷弱勢獨老的善行感動才創設，創會長吳有勝說，該會自去年起響應華山善舉，認助彰南地區6個鄉鎮各40份弱勢獨老年菜，得知今年募集活動受到景氣寒冬衝擊，決定加碼認助二林鎮。

觀自在愛心慈善會現任會長鄭世銘表示，觀自在今年總計認助280份年菜，對全縣多達1700名獨居長輩來說，只是杯水車薪，為此呼籲更多有能力付出的社會大眾，共同來守護屬於大家的老寶貝。

(中國時報)