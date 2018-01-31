100里鄰長抗議 整編黑箱作業

台南市議會第2屆第11次臨時會30日起在民治議事廳開會，南市暫緩實施里鄰合併行動聯盟號召上百位里鄰長，帶著請願書，在民治議事廳前陳情、抗議，要求公告里鄰編組無效。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

台南市議會第2屆第11次臨時會30日起在民治議事廳開會，南市暫緩實施里鄰合併行動聯盟號召上百位里鄰長，帶著請願書，在民治議事廳前陳情、抗議，要求公告里鄰編組無效。市議員陳朝來開會時，為要求優先處理請願案，情緒相當激動，場面一度火爆，最後因人數不足流會。

場面火爆 臨時會流會

台南市推動里鄰整編29日已上路，第一階段共計515里完成資料更新，但30日仍有大批鄰里長對整編作業程序不滿，集結在民治議事廳前抗議、請願。聯盟總召翁語含痛批，整編程序是黑箱作業，一紙行政命令就要整編，簡直就是「強暴」基層民意。

開議前，暫緩實施里鄰合併行動聯盟的請願書，由市議會副秘書長林金李代為收下；議會開會後，市議員陳朝來要求優先處理請願案，但議長賴美惠及部分市議員仍希望按照議程走，一度讓陳朝來相當不滿，情緒激動、怒丟提案書，場面相當火爆，開會沒多久就先暫停休息10分鐘。

完成公告 不可能暫緩

再度開會後，由民政局長陳宗彥說明，里鄰整編作業已在去年11月10日公告，第一階段1月29日實施約515里；至於牽涉到戶政系統尚未建置的新里名，將在第二階段4月30日實施，約有127里，已完成公告程序，不可能暫緩。

對此，陳朝來因無法接受市府的說法，一怒之下要求大會清點人數，議會暫時休息3分鐘後，經清點僅18位議員在場，不足法定開會人數，開會不到半小時，就由議長賴美惠宣布臨時會流會。

(中國時報)

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