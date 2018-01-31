新聞透視－落實農產分級 擺脫盤商宰制

2018年01月31日 04:10 中國時報 許素惠

農民不只要看天吃飯，還要看人臉色，兩種因素都會造成「農土農金」的劣勢；前者出於大自然天候，農夫或許難以力抗，但後者操之在人，只要稍加改變現行產銷模式，便能擺脫受盤商宰制的困境，而落實分級包裝正是最簡單的第一步。

柑橘類最怕天災造成落果，2017年整年少風少雨，柑橘柳丁等都豐收，雲林全縣共栽種了400多公頃茂谷柑。其中，古坑鄉種的面積最多約230公頃，其次為斗六市140公頃，因氣候好，整體產量約增加2成，平均價格約降2至3成。

青農善用網路 行銷利器

不過，即使增產，但市況並非供過於求，探究價格下跌的主因，在於中盤商聯合壟斷，藉機壓制價格。優質柑橘文旦，泰半出於老欉，古坑鄉茂谷柑大多數都是老欉產出，品質相對好，卻因農民慣於等候盤商收購的產銷模式，徒使優質心血任憑中盤宰割，實在可惜。

斗六市果農平均年齡相對比古坑鄉年輕，青農善用科技網路，加以嚴格分級，上選碩果每粒可達5、60元，6台斤裝禮盒賣到600元者比比皆是，而且還很搶手，即便CP值最低的小果，每斤也能賣到2、30元，無論如何，都比由中盤商一舉收購好很多。

老農數位輔導 避免剝削

青農嫻熟電腦網路，許多老農迄今還在使用傳統手機，不懂電腦上網，此時相關單位就應勇於任事，協助老農克服種種障礙，農會輔導老農分級包裝，甚至透過產銷班架網銷售。

另外，社區數位學習中心以及長青學堂愈來愈普遍，除健康休閒外，亦可設計融入行銷的電腦課程，訓練老農數位基礎，才能幫助老農跳脫老是被摒除在高經濟市場之外的悲苦境遇。

(中國時報)