傾力抗空汙 20企業獲表揚

高市環保局舉辦成果發表活動，表揚願意聯手對抗空汙的前20大公私企業。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄空氣品質低落，除境外汙染移入及氣候因素外，本地汙染源也很嚴重，高市環保局協調中鋼、台電、台塑等前20大公私場所共同減汙，獲業者大力支持，每間公司將斥資27億至200億改善汙染，估計5年減少近5000噸汙染物。

市府力邀 獲具體回應

近來高市府因空汙問題被釘得滿頭包，副市長許銘春去年底邀全市空汙費前20大國營、私營企業協調，最近獲具體回應，環保局視為重大成果，30日盛大舉辦發表會，表揚這些配合改善空汙的公私場所。

環保局長蔡孟裕說，包括中鋼、台電、中油、台船、台塑、三芳化工、光陽在內的前20大公私企業，將投資少則27億、多則200億改善汙染防制設備，預計未來5年減少粒狀汙染物338公噸、硫氧化物2875公噸、氮氧化物1740公噸、揮發性有機物29公噸。

中鋼擬編列200億，將2座濕式煉焦爐淬火塔改為乾式爐，中鋼環境保護處長上官世和表示，降低空汙是高雄在地企業無可逃避的責任，中鋼今年3月底前，會將改善計畫送交高雄市府，全力配合改善空氣品質。

以功代金 政策再延續

此外，環保局2017年將「以功代金」活動，從原有天公生、普渡、清明節3次改為全年辦理，募款金額從2016年93萬暴增為232萬元，今年也將延續這項政策，民眾隨時可將焚燒金紙的錢捐做慈善，四大超商均可受理捐款。

(中國時報)

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