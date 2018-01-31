破紀錄 台東捕獲563公斤旗魚

2018年01月31日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

大旗跡！台東漁民29日捕獲1尾重563公斤、長約4公尺的白肉旗魚，打破新港漁市拍賣場紀錄，水試所東部中心主任何源興說，到成功30年沒看過這麼大尾的白肉旗魚，年紀應該是阿祖級；不過這尾大魚因為含油脂量不多，以7萬8000元拍賣，漁民小賺過年紅包。

價錢不理想 默默接受

成功鎮「合春吉」漁船以刺網捕獲1尾重達563公斤、目測約4公尺長的白肉旗魚，大魚入港，吸引不少民眾圍觀。

成功鎮愛鄉協會理事長鄭國正表示，超級大旗魚在拍賣時，從1公斤300元開始喊價，但魚販都沒反應，喊到1公斤100元，還是沒有人要買，只好讓魚販自己出價，魚販從60元開始喊價，最後以每公斤140元賣出，總價7萬8820元，「辛苦的漁民雖不滿意，也只能默默接受」。

長4公尺 年紀阿祖級

水試所東部中心主任何源興表示，白肉旗魚是高經濟魚類，只有冬天才會到東部海域，他說，世界紀錄的白肉旗魚最大尾是706公斤、長500公分，而他到成功30年，從來都沒看過這麼大尾的白肉旗魚，年紀應該是阿祖級。

新港區漁會推廣員表示，白肉旗魚是高經濟魚類，每年11至12月是最肥美的時候，價錢最好可賣到1公斤1700元，平常也有600元左右。現已1月底，這尾大魚的油脂已經不多，因此影響價格。

船主鍾順良說，這幾天成功外海風浪大，費了很大力氣才將這尾大魚抓上船，運回來時已經死了，因為受過傷，加上油脂不夠，所以價錢不理想；他說，去年自己也抓到1尾重530公斤的白肉旗魚，每公斤以350元賣出，賣得18萬2500元，而這次較大尾結果只賣7萬多元，就算是過年給自己紅包，不無小補。

(中國時報)