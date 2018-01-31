揪團拍立得 攝下景美

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中國時報
／台北報導

台北市都市更新處與岸汐職人團隊合作，於2月9日至11日舉辦「梘尾‧視野」景美拍立得攝影活動，市民若參加活動，可透過實際的走訪，再用拍立得來記錄景美都市景象，別有一番風趣。

都更處表示，景美自18世紀以來，水運發達就相當興盛，而至今景美溪及景美街的交界處，就是往年渡口的所在，而緊接渡口的景美街段，則是過去景美最熱鬧的頂街。

為了探索當地時代變遷的過程，都更處與岸汐職人合作，並號召青年學子、文山社大、經典工程、珍宇設計等團隊共同參與，在街區發展出一個嶄新卻又帶有文史氣息的社區空間，並取名為「岸汐140梘尾振興基地」。

「岸汐140梘尾振興基地」從2017年9月以來，以各種創意行動來吸引當地民眾參與街區活化計畫，同時媒合社群團體一同為街區注入新的活力，此次的拍立得攝影活動，則是邀請市民循著舊有街區的線索，從漫步在景美中，用拍立得來描繪所見的景美生活樣貌，重新拉起人們與街區的關係。

「梘尾‧視野」景美拍立得攝影活動從2月9日至11日，時間為下午1時至9時，活動集合地點位於北市景美街140號，活動採分時段預約登記制，名額有限，可於臉書搜尋「梘尾‧視野」報名參加，或電洽「岸汐職人聚落」（02）2234─2968報名。

(中國時報)

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