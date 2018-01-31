核一廠核廢料 民眾促速遷離

2018年01月31日 04:10 中國時報 林縉明 ／新北報導 ／新北報導

配合核一廠除役作業，經濟部30日於石門區舉行第二階段環境影響評估公聽會，民眾不滿台電未公布核廢料遷出時間，每年回饋金還少5000萬以上，要求台電核一廠除役期間，不得減少回饋金，否則不排除抗爭。台電回應，回饋金依照發電量核定，沒發電卻要回饋無法源依據，會調整核後端基金，視情況補助。

核一廠一號機營運執照於今年底屆滿，二號機期限則是明年7月，據了解，核一廠除役後因沒有發電，每年回饋金會減少5000萬以上，影響居民電費補助等福利，居民認為，核電廠設廠多年，即便沒有發電，除役拆除作業期間，回饋金應比照原本額度發放，以回饋地方建設。

出席說明會民眾關注核廢料遷出期程、核電廠拆除後土地如何再利用，有民眾批評台電「不發電就不給回饋金，根本是忘恩負義的行為！」

對此，台電回應，回饋金是按照發電量提撥，而且其權責屬於經濟部，會把居民意見呈報經濟部，同時也會盤點核後端基金，作為專案補助。

但也有地方民眾批評，從小與核電廠為鄰，終盼到除役階段，但核廢料如何處理？台電始終沒有給明確答案，呼籲盡快公布核廢料遷出時程及地點，寧可不要回饋金，也希望早日讓核電廠、核廢料離開石門。

市議員鄭宇恩表示，除役後除把核廢料遷出，除役作業期間回饋金應照原額發放，最重要是台電、中央協助地方推動建設，不要只想把核廢料放在石門。

(中國時報)