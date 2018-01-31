荷蘭客車禍 菜鳥警秀英語幫解圍

2018年01月31日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

來自荷蘭的遊客史密特一家3人，29日上午開車行經蘇花公路和平隧道南出口，遭後方遊覽車追撞，造成一場虛驚，外籍旅客一家人回到派出所製作筆錄，所長王祝光與史密斯特「雞同鴨講」無法溝通，趕緊叫醒睡夢中的員警楊昇儒，快來幫忙翻譯翻譯。

經詢問，荷蘭工程師史密特，日前與妻子來台探望就讀高雄醫學大學的女兒，一家人在台北市租車進行環島旅遊，未料在蘇花公路上發生車禍，正愁人在異地不知如何溝通時，幸好有會講英語的員警全程協助他處理交通事故，盛讚台灣警察熱情。

34歲的警員楊昇儒全程以流利的英文與史密特一家人對話，除逐字翻譯筆錄內容外，詳細回答荷蘭遊客的疑問，並協助向租賃車公司回報事故狀況，整起事故在2個小時即處理完畢，展現出專業效率，提供外籍遊客有如在家鄉的服務。

王祝光說，楊昇儒是高齡的警界菜鳥，之前高中曾在紐西蘭求學，中台科大應用外文系畢業後在地球村美語補習班，還曾受聘到大陸擔任英語補教老師，英文底子深厚。

警方指出，新城警分局近年來補進不少特考班員警，除彌補退休警力短缺，也因其從警前已先在社會歷練過，這2年補進3位擁有外文專長基層員警，為位處觀光勝地且轄區狹長的新城分局解決了不少涉外案件，貢獻良多。

(中國時報)