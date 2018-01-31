桃煉廠遷廠 市府盯進度

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中國時報
／桃園報導

中油桃園煉油廠29日發生氣爆，遷廠計畫再度被重新審視，桃園市長鄭文燦30日再度要求要找出爐管破裂、爆炸的原因，而市府「中油桃煉廠遷廠專案小組」，也會緊盯中油盡快提出遷廠計畫書和時間表。

除了遷廠議題，環境汙染問題也深受當地居民重視，根據桃園市環境保護局統計，2012年至2017年底，已針對中油桃園煉油廠執行193次稽查檢測工作，共依違反空氣汙染防制法告發17次，總計裁罰金額高達430萬元，29日的氣爆案則又再增添一筆100萬的罰金。

鄭文燦30日發表公開聲明，強調必須徹底調查工安事故發生的原因，「歲修後爆炸和許可證過期都是不可接受的」，調查期間外部專家和桃園市府人員都必須參與，並指出中油桃園煉油廠的消防設備並不足夠，未來須進行設備更新，並加強聯合救災演練，「廠內、廠外的廣播系統必須連通」，讓附近居民在廠內發生意外時，第一時間就能知道整體狀況。

中油董事長戴謙今年1月26日曾拜訪桃園市政府，當時曾承諾會重新啟動遷廠計畫，並可採新型方式設計，未來石化廠面積可縮小、汙染較小，也將就可能的地點進行選址評估。

鄭文燦表示，市府將會積極督促中油提出遷廠計畫及時間表，同時也會配合相關都市計畫變更，以期活化利用中油桃園煉油廠土地。

(中國時報)

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