福基國小 洗刷棒球沙漠之恥

苗栗公館福基國小棒球隊，在2017年諸羅山國際盃打敗棒球強隊，抱回苗栗縣第1座全國冠軍。（李佳玲攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣的棒球發展較晚，許多球員都跑到外縣市打拚，導致苗栗的三級棒球發展較不完善，曾被喻為「棒球沙漠」。但公館鄉福基國小棒球隊在2017諸羅山盃國際賽，打敗以往的棒球強隊，抱回苗栗縣第一座全國冠軍。

福基國小棒球隊2015年成軍時，只有5顆破球1根球棒，在水泥籃球場練球，還在比賽時向對手借裝備，但在如此艱困環境下，小球員不但沒喊累，每天抓緊早自習前的空檔，從早上6點練球直到7點，放學寫完功課又繼續練，假日、賽前更是密集訓練，才擊敗昔日的棒球強隊，令全國刮目相看。

從南投轉來的投手巫弈瑋是這次獲得諸羅山盃大會的MVP，巫奕瑋投三場比賽，防禦率仍是完美的零，冠軍賽更以3比0完投、完封勁敵桃園龜山國小。他說，為了追他的棒球夢，不後悔轉來苗栗讀書，未來也會持續為福基國小爭光。

福基國小棒球隊教練吳凰是苗栗泰安人，也曾是青棒國手後來因為受傷結束球員生涯，選擇回鄉培育更多棒球選手。吳凰表示，他並非縣府聘請的教練只能領鐘點費，棒球隊創隊之初，僅招到10名球員，他還拿微薄的薪水在離學校4公里的租屋照顧球員們。

吳凰說，這些球員雖然在艱困下的環境中成軍，但小球員仍克服種種困難，跌破大家眼鏡。球隊也因逐年創下佳績，漸漸打出名氣，吸引高雄、南投、桃園、台中等地區愛好棒球的學生轉到福基國小棒球隊，希望與縣內國中、高中合作發展三級棒球運動，為家鄉盡一分心力。

(中國時報)

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