古坑有禮茂 鹽烤茂谷柑嘗鮮

2018年01月31日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林茂谷柑因氣候適宜盛產，主要產地古坑鄉公所2月3日將舉辦在地優質茂谷柑及伴手禮展售。雲林縣長李進勇和古坑鄉長黃意玲等人，30日力邀大家來採購農民用心栽培一整年的豐富果實，還教大家茂谷柑新吃法-鹽烤茂谷柑，嘗起來滿滿幸福感。

目前茂谷柑產地價格平均每台斤15至20元間，比去年疲軟；不過，果實碩大的上乘品則以粒計價，每粒數十元，因氣候適中，整體品質都很好。

李進勇表示，茂谷柑大豐收，縣府及公所都卯足全力將在地好滋味與全國人分享，先後前進立法院與國道清水服務區舉辦行銷活動，而斗六市公所辦理連續3天的茂谷柑節也才落幕，古坑鄉公所更是壓軸，「古坑有禮『茂』」端出最優質的茂谷柑及社區伴手禮，而今年的茂谷柑有三好，即外型美、皮薄、滋味好，送禮、自用兩相宜。

如果覺得天冷不想吃茂谷柑，李進勇和黃意玲教大家一個新吃法-鹽烤茂谷柑，將茂谷柑切片灑上鹽巴，放入烤箱、電鍋或微波爐烘烤3至5分鐘，就是一道溫暖可口的另類好滋味。黃意玲感覺酸酸甜甜又鹹鹹，像戀愛；李進勇覺得有頤養天年的幸福感。

黃意玲指出，「古坑有禮『茂』」2月3日在古坑鄉公所對面廣場及特九號道路舉行，古坑永光國小小朋友和社區婆婆媽媽等，將接力演出，「擲聖筊拿好禮」項目只要完成指定任務者即可參加，有機會拿大禮，另外「鴻運茂谷雙喜臨門」活動至指定地點拍照公開上傳至臉書個人動態，即贈茂谷柑1盒（2粒裝），限量888盒。

當天捐贈發票給華山基金會或義購滿100元者，可獲贈濁水溪書畫學會諸位大師現場揮毫春聯，玩樂品嘗茂谷柑兼顧寒冬送暖做公益，還有限量版紅包袋免費送。

(中國時報)