古坑有禮茂 鹽烤茂谷柑嘗鮮

雲林縣古坑鄉的茂谷柑盛產，縣府行政處長林樹山、農業處長林慧如、縣長李進勇、古坑鄉長黃意玲（右一至右四）等大力行銷。（許素惠攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林茂谷柑因氣候適宜盛產，主要產地古坑鄉公所2月3日將舉辦在地優質茂谷柑及伴手禮展售。雲林縣長李進勇和古坑鄉長黃意玲等人，30日力邀大家來採購農民用心栽培一整年的豐富果實，還教大家茂谷柑新吃法-鹽烤茂谷柑，嘗起來滿滿幸福感。

目前茂谷柑產地價格平均每台斤15至20元間，比去年疲軟；不過，果實碩大的上乘品則以粒計價，每粒數十元，因氣候適中，整體品質都很好。

李進勇表示，茂谷柑大豐收，縣府及公所都卯足全力將在地好滋味與全國人分享，先後前進立法院與國道清水服務區舉辦行銷活動，而斗六市公所辦理連續3天的茂谷柑節也才落幕，古坑鄉公所更是壓軸，「古坑有禮『茂』」端出最優質的茂谷柑及社區伴手禮，而今年的茂谷柑有三好，即外型美、皮薄、滋味好，送禮、自用兩相宜。

如果覺得天冷不想吃茂谷柑，李進勇和黃意玲教大家一個新吃法-鹽烤茂谷柑，將茂谷柑切片灑上鹽巴，放入烤箱、電鍋或微波爐烘烤3至5分鐘，就是一道溫暖可口的另類好滋味。黃意玲感覺酸酸甜甜又鹹鹹，像戀愛；李進勇覺得有頤養天年的幸福感。

黃意玲指出，「古坑有禮『茂』」2月3日在古坑鄉公所對面廣場及特九號道路舉行，古坑永光國小小朋友和社區婆婆媽媽等，將接力演出，「擲聖筊拿好禮」項目只要完成指定任務者即可參加，有機會拿大禮，另外「鴻運茂谷雙喜臨門」活動至指定地點拍照公開上傳至臉書個人動態，即贈茂谷柑1盒（2粒裝），限量888盒。

當天捐贈發票給華山基金會或義購滿100元者，可獲贈濁水溪書畫學會諸位大師現場揮毫春聯，玩樂品嘗茂谷柑兼顧寒冬送暖做公益，還有限量版紅包袋免費送。

(中國時報)

活化民治議事廳 議員批賣某做大… 教部建議重選校長 高醫大擬提訴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。