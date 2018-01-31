教部建議重選校長 高醫大擬提訴願

2018年01月31日 04:10 中國時報 簡立欣 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄醫學大學遴選校長爆爭議，董事會選出的校長鍾育志不獲校友團體承認。教育部30日公布高醫大董事會爭議調查結果表示，該校董事會3位董事有資格問題，疑慮釐清前不會核定遴選結果，並建議依法撤銷這3位董事，之後再補選出來，並重新組校長遴選委員會、重選校長，「這樣比較不會有爭議，比較完備。」

高醫大董事會斥責教育部針對「職工定義」以偏概全，擬循行政程序提出訴願以圖救濟。學校派則認同教育部作法指控，董事會指定特定教師與行政人員作為董事「代表」，無法承認其正當性。至於是否重選新校長，董事會說等教育部正式來函再研議。

高雄醫學大學董事會本月中旬選出交通大學生物科技學院院長鐘育志擔任第8任校長，但全球高雄醫學大學校友會聯合總會質疑董事會黑箱作業、片面遴選，不承認「偽董會版」選出的「偽校長」，行文教育部與監察院，也檢舉董事會竄改校史等諸多爭議，多次前往教育部或立法院抗議，要求解散董事會。

高教司長李彥儀表示，根據財團法人高雄醫學大學捐助章程，「本法人所設學校之職工、學生不得充當本法人之董事」，經調查，高醫大第18屆董事會有3名董事擔任該校附屬醫院的主治醫師，違反捐助章程的規定，教育部將會要求3名董事陳述意見，若不充分將會依法撤銷董事。

另外高醫大董事會日前遴選出的新校長鐘育志，也因為董事資格有疑慮，教育部會暫緩核定董事會的遴選結果；若3名董事陳述意見後最終仍遭撤銷資格，也會建議董事會重組遴選委員會，重選校長，這樣程序比較完備。

調查也發現，董事會審核通過附屬醫院醫療獎金辦法，違反《私校法》規定附屬醫院與學校財務須嚴格劃分，須追回不當醫療獎金；另外董事會也有不當使用陳啟川為創辦人名義的狀況，教育部將會提出糾正，要求限期改善，若未改善，將送請法院取消董事資格或解散董事會。

(中國時報)