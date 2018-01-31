新聞透視－不只要豐年祭 還要能安身立命

2018年01月31日 04:10 中國時報 葉德正

新北市升格近8年，原住民人口逐年提升，但原住民政策卻原地踏步，唯一不變的，每年祭儀每年辦得很盛大，在創業、文化推廣到家庭服務，卻屢遭審計單位點名改善，政府該提出明確有效政策解決原民需求，「原住民要的，不應該只是唱歌跳舞。」

新北市原住民大多都是來自其他外地原鄉，在城市中自然有不公平競爭，長期因政府單位漠視，多年後反而必須花更多心力與資源，如三鶯部落、溪洲部落問題，最後透過「三三三計畫」，才能讓都市原住民異地重建家園，有了安身立命的家。

據原民會資料顯示，全國民眾失業率約在3.74％，但原住民的失業率高達4.3％，也因失業率高，也讓生活在都市的原住民朋友，生活水準普遍比其他人差。

新北市府升格後，看似提出不少政策，推動部落大學卻缺乏短中長期計畫，社區教育、婦女教育及職業訓練等課程僅舉辦1年，開班數直直落，遭審計處點名改善。

另外，原民局每年補助600多萬舉辦豐年祭等活動，但實際參與人數卻僅只1萬多人，經費運用遭人質疑；三峽、新店兩處原住民族專案出租住宅，欠費問題至今無法解決。

原住民面臨的問題，不僅止於局處能夠解決，更不是提出自治條例，就代表重視原住民，市府除了原民局，從勞工、經濟發展、文化到教育等局處，該跨局處合作，提出見樹又見林的具體政策解決都市原住民問題，才是第一要務。

(中國時報)