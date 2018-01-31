幸福小籠包 學子捏出成就感

桃園市教育局推技職營隊，圖為幸福國中與成功工商餐飲科合辦的「幸福小籠包」營隊。（葉臻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市政府教育局鼓勵市內學校利用寒假期間開辦營隊，其中龜山區幸福國中與成功工商餐飲科合作辦理的「幸福小籠包」營隊，針對高關懷班與特教班的弱勢學生，在寒假期間到成功工商餐飲科上課學做小籠包，大手攜小手度過特別寒假。

桃園市政府教育局統計，今年寒假共有42所國中開辦85梯次的營隊，提供2500多個名額讓全市國中學生及國小高年級學生免費參加，課程也以技職教育為主題，涵蓋餐旅、商管、電機電子、設計、藝術、土木建築等12類職群，讓學生在不同技職教育學習中培養出自身興趣。

幸福國中校長莊文凱表示，學校雖然有辦理學術性的輔導課供一般學生選擇，但長期下來發現，部分因為個人或家庭因素導致需特別關注與照顧的高關懷學生，以及身心障礙的高功能學生，對學術性課程的興趣不高，為此今年特別與成功工商餐飲科合作辦理「幸福小籠包」育樂營，並主動邀請他們參加，希望孩子們在學習技藝中找到興趣。

「幸福小籠包」育樂營有30多名學生參加，上課內容包含一系列完整的小籠包製作課程，最後還能吃到自己親手包的小籠包，8年級學生高家琦第一次體驗親手捏麵糰，直呼感覺很驚奇，8年級學生蔣智亘則說將餡料包進麵皮裡、捏出小籠包的形狀雖很困難，但完成時很有成就感。

桃園市教育局長高安邦表示，教育局在2018年編列了近億的經費發展技藝教育，希望國中學校除了9年級的技藝班課程外，在寒、暑假開辦技藝教育育樂營，並在學期中成立技藝社團，發掘自己與眾不同的天賦潛能。

(中國時報)

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