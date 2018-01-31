測速王 1年開7668張罰單

台68線接榮濱路口的測速照相機，去年開出7668張罰單，榮登測速王。（徐養齡翻攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市台68線南寮端接榮濱路段的固定桿測速照相，是去年全市55支測速桿中「最會拍」的一支，整年開出7668張罰單，堪稱「測速王」，換算罰金約可為市庫進帳1200萬元。

「真的很會拍！」陳姓駕駛是眾多苦主之一，因家住南寮，每天來回通勤走台68線，光是去年後半年，就被拍到3次，每張罰單1600元，荷包大失血但也只能認了。

市警交通隊指出，台68線延伸南寮端近年才通車，暫為該路段末段，接榮濱路時會有一處90度大轉彎，考量安全因素，才加裝測速桿提醒車輛減速，保障駕駛人安全。

據了解，台68線限速90公里，但該測速桿設於台68線接平面道路（榮濱路口），因此被列為平面道路測速照相，限速50公里，駕駛人若未注意，往往以90公里時速高速通過，收到罰單才知道超速。

經統計，該測速桿去年一整年就開出7668張罰單，榮登新竹市測速之王，換算罰單總額，約為1200萬元，為市庫帶來為數不小的進帳。有車主苦笑說，收到警方寄來的愛車寫真（超速相片），畫質清晰又動感，只是代價真的有點大。　　另項受矚目的統計數字，則是近兩年車禍受傷（A2）案件，從前年7853件上升到去年8821件，警方分析肇因多數仍是駕駛人「搶快」所致，也釀成輕、重傷不等的傷害。

「測速桿的設立並非搶錢」，警方指出，竹市城區密集，道路上的車輛、機車、行人搶道，往往釀成嚴重交通事故，且測速前皆設置警語，呼籲駕駛人減速慢行。

(中國時報)

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