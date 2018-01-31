2018年01月31日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

民航局M503航路爭議，中國東方航空、廈門航空取消176班兩岸春節加班機，國民黨台中市長擬參選人立委盧秀燕30日公布民調初選催票影片，並批政府罔顧人民權益，讓數萬名台商無法順利返鄉！恐影響未來兩岸人民旅遊觀光直航包機往來。

盧秀燕指出，民進黨政府目前是人民的頭家，應更體恤在外打拚的台灣人，過年剩半個月，卻不准兩岸春節加班機，影響大家返鄉過年，等於「打自己的小孩給對方看」，讓國際看笑話。

針對交通部提5大解套，其中動用軍機到金門接運，她批評，若住在上海、北京或吉林的台灣人如何到金門？顯然政府對大陸的春運毫無概念；其他旅客從金門轉回台過年，屆時金門機場將面臨運輸大考驗，若遇到大霧，機場無法如期起降增加返鄉困難度。

盧秀燕表示，兩岸關係若變差，影響最大不是政府，終究是人民倒楣，總統出門有包機，民眾卻要自己想辦法，擔憂未來兩岸觀光旅遊直航包機恐有所變數。對於東方及廈門航空先取消加班聲明，民航局表示，兩航尚未提取消申請，若接獲將配合交通部等啟動春節疏運配套。

另對於基隆民調烏龍，盧秀燕坦承心驚驚，也呼籲經過這次事件國民黨應更謹慎辦理，強調她在12份媒體民調中全面領先，呼籲選民唯一支持。

(中國時報)