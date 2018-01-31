春節包機喊卡

友善列印
中國時報
／台中報導

民航局M503航路爭議，中國東方航空、廈門航空取消176班兩岸春節加班機，國民黨台中市長擬參選人立委盧秀燕30日公布民調初選催票影片，並批政府罔顧人民權益，讓數萬名台商無法順利返鄉！恐影響未來兩岸人民旅遊觀光直航包機往來。

盧秀燕指出，民進黨政府目前是人民的頭家，應更體恤在外打拚的台灣人，過年剩半個月，卻不准兩岸春節加班機，影響大家返鄉過年，等於「打自己的小孩給對方看」，讓國際看笑話。

針對交通部提5大解套，其中動用軍機到金門接運，她批評，若住在上海、北京或吉林的台灣人如何到金門？顯然政府對大陸的春運毫無概念；其他旅客從金門轉回台過年，屆時金門機場將面臨運輸大考驗，若遇到大霧，機場無法如期起降增加返鄉困難度。

盧秀燕表示，兩岸關係若變差，影響最大不是政府，終究是人民倒楣，總統出門有包機，民眾卻要自己想辦法，擔憂未來兩岸觀光旅遊直航包機恐有所變數。對於東方及廈門航空先取消加班聲明，民航局表示，兩航尚未提取消申請，若接獲將配合交通部等啟動春節疏運配套。

另對於基隆民調烏龍，盧秀燕坦承心驚驚，也呼籲經過這次事件國民黨應更謹慎辦理，強調她在12份媒體民調中全面領先，呼籲選民唯一支持。

(中國時報)

測速王 1年開7668張罰單 歲末關懷弱勢 政府應出面整合

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。