老外扮財神 嘉義城隍廟推鴻運袋

2018年01月31日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

每到農曆年前，嘉義城隍廟都會推出限量招福小物送民眾，今年廟方以五路財神符咒為主題，設計出「五福鴻運袋」創意紅包，限量發行6000份，其中2000份提供民眾限時限量免費索取，30日廟方特別邀請25位外國交換生換上財神服、鳳仙裝，在廟埕大跳財神舞，中西融合十分有趣。

城隍廟新任董監事團隊展現新氣象，創新設計「五路財神，五福鴻運袋」，董事長賴永川說，紅包袋取「符袋」與「福袋」同音喻意，每組福袋裡各有黃、綠、白、紅、黑5款燙金紅包袋，象徵五方財神齊聚，一次就能收盡中、東、西、南、北各方財神，讓拿到紅包的民眾新的一年發發發。

賴永川指出，2月3、4日兩天上午9點起在廟埕免費贈送「五福鴻運袋」，1天各1000份，歡迎想迎財、納福接鴻運的民眾來現場索取。鑑於往年城隍廟送的招財小物經常不到2、3個小時就被索取一空，廟方透露2月10日起到廟裡拜拜，只要添100元香油錢就能索取城隍爺及財神爺共同加持的限量紅包袋。

昨天「五福鴻運袋」發表會上，火焰舞蹈團創意總監孫嘉蓉指導25位國際交換生共同演出的財神舞，也首次在眾人和神明前發表；儘管西洋面孔穿著財神裝和鳳仙裝有些彆扭，外籍青少年仍賣力擺動身體，金髮財神還入境隨俗發送糖果給民眾、來賓，年味十足。

(中國時報)