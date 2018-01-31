杉林打造花田迷宮 歡迎牽狗闖天涯

杉林區花海以金黃色系向日葵為主，每年農曆春節吸引各地遊客賞花。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導
杉林區公所精心規畫「我愛杉林」花海，讓賞花海遊客享受視覺饗宴。（杉林區公所提供）

近幾年杉林區在農曆春節營造出最具視覺震撼力的花海場域，2018年杉林區公所打造四大花田，更精心規畫「我愛杉林」的花海及葵花迷宮，為了讓闖迷宮遊客意外驚喜，更搭配「真愛密碼尋寶趣」活動，只要尋到寶就能獲得小禮物。

杉林區長鍾炳光說，2018年為迎接狗年到來，這次花海也考慮到許多遊客帶毛小孩出遊走春，因此特別規畫「牽狗闖天涯～帶毛小孩闖迷宮」活動，2月15日開始，會在月光花田迷宮入口區，打造一個友善毛小孩的空間，讓狗狗闖迷宮累了可飲水，也有寵物垃圾袋，方便飼主清便便。

杉林區花海以金黃色系向日葵為主體，另有波斯菊、百日草等不同花色的混搭，營造出不同色塊的艷麗，讓整個花田大地，充斥著多重的浪漫。

2018年杉林四大花區，從月光山隧道出口的181線道，沿著台29線往甲仙方向，依續是「月光花田」、「月眉花田」、「杉林大橋花田」、「新庄幸福花田」，不同的花田將帶給遊客不同的賞花喜悅。

鍾炳光說，2018年花海面積約27公頃，由於四大花區分散，遊客停車賞花不會造成太大壅塞，歡迎全國遊客趁著難得春節假期，一起到杉林區體驗「一望無際」的視覺饗宴。

(中國時報)

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