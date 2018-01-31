高山巖土地公 文創小物免費送

2018年01月31日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春高山巖福德宮，不僅香火鼎盛，研發出的文創產品也賣得嚇嚇叫，近日廟方又推出一款「土地公金貼紙」，將於新春期間免費贈送給香客、遊客，讓大家將貼紙貼在手機背面或筆記本上，隨時隨地能接收到堪稱「全台本土最早土地公」的保佑。

高山巖福德宮是台灣罕見依珊瑚礁岩地形建造而成的土地公廟，廟方考證最早建於1639年，明朝崇禎年間在樹林莊拓墾的陳文成，每當田園工作結束返家時，常遇到一對拿著拐杖的老夫婦往附近的山頂走，陳好奇前往察看，發現山頂有3個巖洞．巖洞四周景觀優美，彷如仙景，陳認為所見到的異像是福德顯靈，於是選中間較大的巖洞祀奉土地公神像。

廟方表示，福德宮創建至今379年，遍查全台各土地公廟建廟歷史，無廟能及，多年前擲筊請示土地公同意後，在廟前掛上「台灣本土最早土地公」。

廟方人員說，由福德宮分靈出去到全國各地的土地公初估約萬尊，依習俗要在土地公得道升天日或誕辰日回祖廟， 但因年代久遠，有些分靈的土地公已失聯，但掛出「招牌」後，意外找回部分失聯的分靈土地公，如小琉球的土地公廟就有高達7成是高山巖分靈去的。

高山巖香火鼎盛不亞於車城福安宮，廟方推出的文創產品更是獨特不已，廟方指出，為了回饋香客、遊客的支持，近期特別研發出一款金色貼紙，貼紙上印有「台灣本土最早土地公」的圖像，盼可讓大家隨身攜帶，像平安符般保平安。

(中國時報)