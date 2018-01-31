億光電子種福田 200萬捐弱勢

2018年01月31日 04:10 中國時報 曾百村 ／台北報導 ／台北報導

億光電子董事長葉寅夫及聲樂家簡文秀夫妻聯手行善，讓社會更有愛！億光文化基金會30日捐出200萬元及關懷品等，給予急需款項的慈善社福團體，藉此讓弱勢家庭過個好年；葉寅夫及簡文秀也連袂出席，希望拋磚引玉，讓更多人一起做好事「種福田」。

簡文秀指出，因先生葉寅夫是「工程師」個性，所以向來行事比較低調，也不太愛在公開場合說話照相，但唯獨一年一度的歲末感恩活動，夫妻兩人都會一起出席，除了略盡心力捐助款項給需要的社福團體外，也希望透過行善來號召其它有能力的人，一起加入做好事的行列。

葉寅夫表示，企業家行善會有帶頭效果，他藉由基金會捐助款項、物資等，希望在過年前幫助需要幫助的人，使得大眾都能開心過好年。

億光文化基金會昨捐出200萬元，分贈予心燈啟智教養院、台北市視障音樂文教基金會等16個單位，另外也捐助154份關懷品給新北市福和關懷協會及桃園市觀音區的獨居長者們。

心燈啟智教養院表示，很感謝億光文化基金會的幫助，讓協會成員能安心的過年，教養院透露，簡文秀雖已是名滿國際的聲樂家，但仍然默默行善，每年年關前不僅基金會都會詢問是否需要援助，簡文秀也以個人名義捐贈物資款項等，使得院生們都相當感謝。

簡文秀說，回顧這一整年，雖然可能因為經濟大環境不佳、政治的不確定性及自然災害等負面因素，的確造成民眾的憂心及徬徨，不過，她認為只要大家朝正面思考，同時有著做好事「種福田」的心念，相信未來一定可以逐漸變好，台灣會更加平安和祥榮。

(中國時報)